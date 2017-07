Le prix Nobel et dissident Liu Xiaobo ne peut être transférer à l'étranger

AFP 08-07-2017 | 10h40

Les médecins chinois qui soignent le dissident Liu Xiaobo, atteint d'un cancer en phase terminale, ont assuré aux experts américains et allemands venus samedi à son chevet que le prix Nobel de la paix 2010 n'était pas en état de voyager.

Le transfert du patient serait «dangereux», ont déclaré les médecins, selon un communiqué de l'Hôpital universitaire médical numéro un de Shenyang (nord-est) après la visite de médecins d'Allemagne et des États-Unis au chevet de Liu Xiaobo, atteint d'un cancer en phase terminale.

«Après avoir entendu un bilan médical détaillé du patient et reçu un rapport sur le diagnostic et son traitement, les médecins spécialisés ont examiné le patient dans sa chambre», a indiqué l'hôpital. «Les spécialistes américains et allemands ont complètement validé le programme de traitement et les mesures décidées par le groupe d'experts» chinois.

Le dissident avait été placé en liberté conditionnelle et hospitalisé après qu'on lui eut diagnostiqué en mai un cancer du foie en phase terminale.

Le militant pro-démocratie de 61 ans a été condamné en 2009 à 11 ans de réclusion pour «subversion» après avoir appelé à des réformes démocratiques. Il avait corédigé un manifeste, la Charte 08, prônant notamment des élections libres. Lors de la cérémonie de remise du Nobel à Oslo en 2010, il était représenté par une chaise vide.

Cette visite de médecins occidentaux en Chine intervient au moment où le président chinois Xi Jinping est à Hambourg (Allemagne) pour participer au sommet du G20, qui s'achève samedi.

Depuis l'hospitalisation de Liu Xiaobo, Pékin est sous pression occidentale (France, États-Unis, Allemagne, Parlement européen) afin d'autoriser le dissident à se rendre à l'étranger.

L'ONU a également demandé vendredi à avoir accès à l'opposant politique.

Des amis du Nobel l'estiment cependant proche de la mort après l'annonce jeudi par l'Hôpital universitaire médical numéro un de Shenyang que la fonction hépatique de son foie «se détériore».

Plusieurs ONG et proches de M. Liu ont reproché à Pékin d'avoir attendu que son état de santé empire avant de lui permettre de sortir de prison, mais les autorités affirment qu'il est soigné par des cancérologues réputés.