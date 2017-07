Macron et Trudeau sur la même ligne face à Trump

AFP 07-07-2017 | 11h40

Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont affiché vendredi leur volonté de défendre l'accord de Paris sur le climat et le libre-échange commercial face à l'administration Trump, lors d'une rencontre en marge du G20 de Hambourg.

En préambule à cet entretien, le Premier ministre canadien a rappelé devant la presse leur «engagement ferme envers l'accord de Paris (...) pour contrer les changements climatiques».

En écho, le chef de l'État français a souligné leur «engagement commun» sur les questions climatiques «à un moment où (l'accord de Paris) est remis en cause par certains», dans une allusion à la décision du président américain Donald Trump d'en sortir.

Le président français a évoqué aussi «la croissance et le modèle de commerce» qu'ils entendent tous deux «promouvoir pour pouvoir financer des modèles de société qui sont exigeants» et dont on «a besoin aujourd'hui».

Evoquant le traité controversé de libre-échange eurocanadien (Ceta), il a rappelé que le gouvernement français avait nommé jeudi une commission d'évaluation de ses effets sur l'environnement et la santé pour tenir compte des critiques formulées à son encontre.

«La France elle-même a demandé une étude mais qui ne sera rendue que début septembre avec la volonté ferme de promouvoir un commerce juste, équitable» dans «l'esprit de cet accord», a déclaré le chef de l'État français.

Au-delà du fond, les deux benjamins du G20, étoiles montantes de la scène politique mondiale, ont une nouvelle fois manifesté leur proximité comme ils l'avaient fait au G7 de Taormina, affolant Internet avec les images de leur conversation, tout sourire, sur une terrasse dominant la Méditerranée.

C'est un «grand plaisir de jaser avec Emmanuel sur plein d'enjeux qu'on a en commun», a souligné le Premier ministre canadien après qu'ils soient tombés dans les bras l'un de l'autre.

«C'est juste toujours un grand plaisir d'échanger avec Emmanuel avec qui on a tellement d'atomes crochus et d'intérêts en commun», a-t-il insisté.

«Plaisir partagé», a répondu Emmanuel Macron.