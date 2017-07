Un foetus protège sa mère victime d'une rupture utérine avec son dos

Agence QMI 05-07-2017 | 10h00

LILLE, France - Des médecins français ont pu observer un cas clinique exceptionnel lorsqu'ils ont traité une femme victime d'une rupture utérine.

C'est que son foetus a colmaté la brèche qui s'était créée dans la paroi du muscle utérin avec son dos.

Ce cas a été rapporté au début du mois de juin par des obstétriciens, des néonatologistes et des radiologues du Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille dans la revue «European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology».

La mère, une femme de 31 ans, s'est présentée à l'urgence de l'hôpital pour d'importantes douleurs abdominales alors qu'elle en était à 36 semaines de grossesse.

Une échographie de contrôle est donc prescrite et ne montre pas de détresse chez le foetus qui bouge et se présente par le siège, rapporte le quotidien «Le Monde».

La quantité de liquide amniotique est normale et la patiente ne présente pas d'hémorragie.

Les médecins lui prescrivent donc des antalgiques, mais à forte posologie.

La jeune femme demeure cependant souffrante et fait savoir que la douleur remonte vers les épaules, faisant ainsi craindre une déchirure de la paroi de l'aorte.

Un angioscanner est alors demandé et c'est lors de cet examen que la rupture utérine est remarquée par un radiologue.

La patiente est aussitôt conduite en salle d'opération pour y subir une césarienne qui confirmera la rupture au niveau de la cicatrice d'une césarienne antérieure.

Et c'est donc le positionnement du foetus qui a permis que les deux puissent se rendre jusqu'à l'hôpital.

C'est que le dos du bébé a été aspiré par la rupture du muscle utérin, créant ainsi une sorte de ventouse qui a empêché les artères de se déchirer.

Le foetus a donc protégé sa mère d'une hémorragie qui aurait pu lui être fatale, mais il s'est aussi protégé lui-même en évitant un prolapsus du cordon ombilical, c'est-à-dire, que le cordon passe à travers la rupture utérine.

«Il s'agit d'un cas extraordinaire de rupture utérine où le bébé s'est sauvé lui-même, ont souligné les médecins dans leur article. L'aspiration complète du dos [du bébé] à travers la brèche a empêché une hémorragie, un prolapsus du cordon ombilical et une fuite de liquide amniotique, et par conséquent permis d'éviter des complications maternelles ou foetales.»

Le bébé, un garçon, est né en pleine forme selon les médecins avec un poids de naissance de 2,520 kilos (5,5 lb).

«Le bébé n'a pas fait de complications à la naissance. Il présentait cependant une grosse bosse dans le dos du fait de l'importante aspiration de la région lombaire à travers la brèche utérine. Cette boursouflure, due à un oedème volumineux, s'est résorbée d'elle-même en quelques heures», a précisé le Dr Charles Garabedian, obstétricien à l'hôpital Jeanne de Flandre au quotidien «Le Monde».