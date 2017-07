La Corée du Nord fait un nouveau pas vers un missile intercontinental

AFP 04-07-2017 | 15h46

La Corée du Nord se rapproche d'une capacité de frappe intercontinentale après son dernier tir de missile mardi, «humiliation internationale» pour le président américain Donald Trump, estime Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et professeur à Sciences-Po Paris.

Q : Avec ce tir, la Corée du Nord a-t-elle atteint une capacité balistique lui permettant de frapper les États-Unis ?

R : On sait que le missile tiré a atteint une apogée de 2900 km et une portée de 900 km. C'était un tir en cloche, à très haute altitude et quasiment à 90 degrés.

Cela veut dire que si on change l'angle initial de tir, on arrive à une portée de 6700 km. La balistique c'est comme lorsque vous lancez un caillou : plus vous voulez aller loin, plus l'angle de tir est faible.

Concrètement, si ce missile permet de toucher l'Alaska, il est intercontinental. C'est une avancée technologique supplémentaire pour la Corée du Nord qui n'avait jamais réussi à atteindre une telle portée potentielle.

Q : Pourquoi Moscou et Washington parlent-ils d'un missile de «portée intermédiaire» et dénient-ils tout caractère intercontinental ?

R : La portée d'un missile intercontinental est généralement considérée comme supérieure à 6000 km et celle d'un missile de portée intermédiaire entre 2500 et 6000 km.

À 6700 km, on pourrait dire que c'est un missile vraiment tout au bout de la portée intermédiaire et peut-être pas encore intercontinental.

L'enjeu est surtout politique. En janvier, Donald Trump avait tracé une ligne rouge en disant +it won't happen+, la Corée du Nord n'aura pas de missiles intercontinentaux.

Là il vient de se faire gifler par la Corée du Nord. C'est une humiliation internationale comme il n'en avait pas connue depuis son arrivée au pouvoir. Il s'était personnellement engagé sur ce dossier, il a énormément tweeté, demandé l'aide de la Chine.

L'administration Trump n'a donc aucun intérêt à reconnaître que c'est un missile intercontinental. Les gens vont forcément faire le lien avec la Syrie (où Washington a riposté à l'utilisation d'armes chimiques en bombardant une base du trégime). Là, la Corée du Nord fait un essai intercontinental alors que vous aviez dit que cet essai n'aurait pas lieu : que faites-vous ?

Les Russes peuvent aussi avoir comme objectif d'éviter une escalade des tensions, une sur-réaction américaine.

Q : Quelles sont aujourd'hui les limites du programme nord-coréen ? Et celles des pays voisins en termes de défense antimissile ?

R : Sur le plan technique, ce missile n'est pas encore opérationnel. Faire un essai en cloche ce n'est pas la même chose que faire un essai avec un angle +normal+.

Quand la Corée du Nord dit qu'elle a un missile capable de frapper tous les points du globe, c'est faux. Ce missile ne peut pas frapper la côte ouest des États-Unis.

Elle doit encore réussir à miniaturiser l'arme nucléaire. Elle a annoncé qu'elle pouvait le faire mais on n'a pas d'éléments permettant de l'affirmer ou l'infirmer. Il faut aussi que les têtes nucléaires résistent à la vitesse et aux vibrations de rentrée dans l'atmosphère. Cette capacité, personne ne sait quand ils l'atteindront.

Les Nord-Coréens ont pour l'heure une capacité rudimentaire par rapport aux grandes puissances balistiques, une technologie du niveau la fin des années 50, mais cela suffit. Vous n'avez pas besoin d'être aussi performant pour avoir une dissuation crédible.

Autre élément important, si le missile est lancé très haut puis redirigé sur Tokyo, il va arriver à une vitesse telle - 5 km/seconde - qu'il sera quasiment impossible à intercepter. C'est un message envoyé à Seoul et Tokyo : «vous n'êtes pas protégés et l'alliance avec les USA ne vous protège pas».