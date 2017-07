Bangladesh: explosion dans une usine textile, 5 morts

AFP 03-07-2017 | 14h02

Au moins cinq personnes ont été tuées et 20 autres blessées lundi lors de l'explosion d'une chaudière dans une usine textile au Bangladesh, ont annoncé les autorités.

Une trentaine d'employés étaient présents dans cette usine de six étages située dans une zone industrielle en périphérie de Dacca lorsque l'explosion s'est produite.

«C'est une scène effroyable. Les pompiers sont sur place et portent secours (aux victimes). La chaudière de l'usine a explosé et la déflagration a affecté des bâtiments aux alentours», a déclaré à l'AFP Harunur Rashid, un responsable de la police.

L'usine appartient à la société Multifabs, dont la plupart des clients sont des marques européennes, selon son site internet.

«Cinq personnes ont été tuées et au moins 15 à 20 ont été blessées. Il est possible qu'il y ait davantage de victimes», a indiqué Mohammad Akhteruzzaman, chef-adjoint des pompiers.

Al Amin, employé d'une autre usine textile toute proche, a expliqué à l'AFP qu'il assistait à la prière du soir dans une mosquée à 300 mètres de l'usine sinistrée lorsque l'explosion s'est produite.

«Je me suis précipité pour voir ce qu'il se passait et j'ai vu beaucoup de fumée. J'ai vu que les blessés étaient en sang et j'ai tout de suite appelé les pompiers», a-t-il dit.

Selon Mesba Faruqui, le directeur de l'usine, le site principal était fermé lundi, mais des employés effectuaient des travaux de maintenance sur la chaudière.

Le Bangladesh est le deuxième pays exportateur de textile au monde, derrière la Chine, et les conditions de travail qui y règnent sont souvent pointées du doigt.

La catastrophe du Rana Plaza en 2013, où 1.138 personnes étaient mortes dans l'effondrement d'un bâtiment, avait mis en lumière le coût humain des biens bon marché et relancé le débat éthique sur le choix des sous-traitants par les entreprises occidentales.