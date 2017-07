Rencontre Trump-Merkel attendue cette semaine avant le G20

AFP 03-07-2017 | 07h22

Berlin | Donald Trump et Angela Merkel comptent se rencontrer en tête-à-tête juste avant le sommet du G20 cette semaine, a indiqué lundi le porte-parole de la chancelière allemande, alors que les sujets de friction se sont multipliés entre les deux dirigeants.

«Une rencontre est en effet envisagée avec le président américain avant le début du sommet du G20, très probablement jeudi en début de soirée», a déclaré à la presse Steffen Seibert.

Le sommet des principaux pays développés et émergents lui-même se tient vendredi et samedi à Hambourg et s'annonce comme une des réunions internationales de ce type les plus conflictuelles de ces dernières années.

Les dissensions entre la chancelière allemande et le président américain sont particulièrement visibles en matière de lutte contre le réchauffement climatique, de commerce et de dépenses militaires.

Sur le climat, «le désaccord (avec les États-Unis) est notoire et il ne serait pas honnête de le masquer. En tous les cas, moi je ne le ferai pas», a dit Angela Merkel la semaine dernière à la chambre des députés.

Elle s'est livrée à cette occasion à une charge en règle contre Donald Trump.

Elle a mis en garde contre le «chacun pour soi national» et jugé qu'aucun des défis internationaux «ne connaît de frontière, c'est pourquoi, plus que jamais aujourd'hui, ceux qui croient pouvoir régler les problèmes du monde par le protectionnisme et l'isolationnisme commettent une énorme erreur».

Les Allemands s'inquiètent de voir le sommet échouer et être dans l'incapacité de publier une déclaration commune à l'issue de ses travaux samedi, en raison du refus des États-Unis de souscrire à l'accord de Paris sur le climat ou de condamner explicitement le protectionnisme.

Le chef de l'État américain s'est aussi plaint du manque de dépenses militaires de l'Allemagne au sein de l'OTAN, affirmant que Berlin devait de l'argent aux États-Unis.