La police redoute jusqu'à 17 morts

AFP 03-07-2017 | 04h44

MUNICH, Allemagne | Un autobus de touristes a entièrement brûlé lundi dans un accident sur une autoroute du sud de l'Allemagne, faisant au moins 31 blessés selon la police, qui fait aussi état de 17 personnes disparues et redoute de nombreux morts.

«Nous sommes réalistes et aurons à la fin de la journée plusieurs morts à déplorer», a déclaré à la chaîne de télévision allemande NTV un porte-parole de la police locale, Jürgen Stadter.

Il a estimé qu'il n'y avait plus qu'un «mince espoir» de retrouver en vie les disparus, sans doute en grande partie piégés par les flammes dans le véhicule. Les secours ont d'abord pensé que les personnes disparues avaient pu fuir dans un mouvement de panique dans les bois alentours mais les recherches n'ont rien donné.

Pris dans un embouteillage, le car transportant 48 personnes au total dont deux conducteurs a embouti un semi-remorque roulant devant lui et a intégralement brûlé, a précisé la police. L'origine de ce groupe de touristes n'est pas encore connue.

Des images de la chaînes NTV montrent la structure du car calcinée et fumante sur l'autoroute fermée dans les deux sens.

Plusieurs des blessés sont entre la vie et la mort et ont été transportés dans les hôpitaux de la région, a précisé la police.

L'accident est survenu près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des Etats régionaux de Bavière et de Thuringe, non loin de la frontière tchèque, bloquant l'autoroute A9 dans les deux sens.

Plusieurs hélicoptères de secours étaient sur place lundi matin, pendant que techniciens, policiers et secouristes s'activaient autour de la carcasse noircie du car.