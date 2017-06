Theresa May obtient de justesse la confiance du Parlement

AFP 29-06-2017 | 13h46

Le gouvernement conservateur de Theresa May, divisé par le Brexit et fragilisé par son revers aux législatives, a obtenu jeudi de justesse la confiance du Parlement britannique grâce au soutien des ultra-conservateurs nord-irlandais du DUP.

Par 323 voix pour, les députés de la chambre des Communes ont adopté le programme législatif de Theresa May, 309 élus ayant voté contre, soit une très courte majorité de 14 voix.

La cheffe du gouvernement avait écourté un déplacement à Berlin, où elle préparait le prochain G20 avec d'autres dirigeants, afin de rentrer dans les temps à Londres pour pouvoir participer au vote.

Critiquée jusque dans son propre camp, Mme May a résisté aux multiples appels à la démission depuis les résultats calamiteux des législatives du 8 juin. Elle avait convoqué le scrutin par anticipation, persuadée de l'emporter haut la main, pour finalement y perdre sa majorité absolue.

Mais les médias continuent à spéculer sur le nombre de mois, voire de semaines, qui lui resteraient à Downing Street.

Le Parti conservateur ne dispose plus que de 317 sièges sur 650 à la Chambre des Communes, mais il a pu compter sur les voix des dix députés unionistes nord-irlandais du DUP pour éviter le pire.

L'accord entre ce dernier et les tories avait été scellé lundi, moyennant une rallonge controversée de 1 milliard de livres pour l'Irlande du Nord.

En embuscade avant le vote de confiance, Jeremy Corbyn, le chef des travaillistes, s'était dit «prêt», avec ses 262 députés, à former son propre gouvernement si Mme May n'obtenait pas la confiance du Parlement.

Les députés avaient rejeté dans l'après-midi un amendement travailliste contre les mesures d'austérité et un autre demandant le maintien du pays dans le marché unique européen et l'union douanière.

Signe des difficultés à venir pour Theresa May, le gouvernement a dû annoncer jeudi qu'il financerait les frais d'avortement en Angleterre des femmes venant d'Irlande du Nord pour éviter que le sujet ne se retrouve soumis au vote des parlementaires; le DUP est en effet hostile à l'avortement.

Cacophonie

À terme, Mme May n'est pas non plus à l'abri d'une rébellion dans ses rangs, surtout sur le Brexit, un dossier qui divise eurosceptiques et europhiles.

Chantier pharaonique qui occupera les soirées des députés pendant un bon moment, le Brexit phagocyte la feuille de route gouvernementale.

Les premières propositions de Mme May, sur l'avenir des citoyens européens, ont été accueillies très fraîchement par Bruxelles et laissent présager des négociations ardues dans les semaines qui viennent.

Au-delà des désaccords avec le reste de l'UE, c'est toute la stratégie de Mme May pour un Brexit «dur», comprenant la sortie du marché unique, qui est remise en cause depuis la claque des législatives.

Les appels se multiplient pour privilégier les emplois et la croissance.

Le gouvernement est, lui, clairement divisé entre le ministre des Finances Philip Hammond, d'un côté, et les champions d'une sortie de l'UE de l'autre, à commencer par les ministres des Affaires étrangères, Boris Johnson, et du Brexit, David Davis.

Avec pour résultat une grande cacophonie, comme lorsque M. Hammond insiste sur le besoin impérieux d'une période transitoire post-Brexit alors que M. Davis ne la juge pas nécessaire.

Une porte-parole de Mme May a assuré que «tout le monde est sur la même longueur d'onde».

«Quoiqu'en disent Mme May et M. Davis en public, la position britannique sur le Brexit fluctue sans arrêt», estime cependant Charles Grant, directeur du cercle de réflexion Centre for European Reform.

Selon l'analyste, Theresa May serait bien inspirée d'écouter son ministre des Finances, mais aussi les conservateurs écossais qui privilégient un Brexit «doux».

«Le plus simple pour elle serait de continuer vers le Brexit que sa droite dure lui réclame, dit-il. Mais ce serait intenable à long terme. Si elle ne se réinvente pas comme une adepte d'un Brexit +doux+, elle est probablement condamnée».

Interrogée sur la BBC, Nicky Morgan, une ancienne ministre de David Cameron renvoyée par Theresa May, a estimé qu'une fois l'accord élaboré, le Parti conservateur «ne devra pas manquer l'opportunité de réfléchir à ses futurs dirigeants