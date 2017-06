Trois policiers de Chicago inculpés après une bavure retentissante

AFP 27-06-2017 | 16h34

Les autorités de Chicago ont annoncé mardi l'inculpation de trois policiers suspectés d'avoir cherché à étouffer une bavure choquante qui avait ensuite entraîné le renvoi du chef de la police et déclenché une retentissante enquête fédérale.

Les trois agents faisaient partie du Chicago Police Department (CPD) au moment des faits. L'inspecteur David March et les gardiens de la paix Joseph Walsh et Thomas Gaffney sont poursuivis pour «faute professionnelle» et «association délictuelle en vue d'entrave à la justice».

Plus précisément, selon l'enquête d'un grand jury, ils auraient communiqué de fausses informations et auraient sciemment rédigé des rapports inexacts sur la mort en octobre 2014 d'un adolescent noir tué par un policier blanc.

Ce dernier, Jason Van Dyke, avait ouvert froidement le feu sur Laquan McDonald, 17 ans, le criblant de 16 balles alors qu'il ne présentait pas de danger immédiat.

Les policiers inculpés ont tenté de faire accroire que l'adolescent les avait violemment agressés avec un couteau et ont tenté d'élaborer ensemble un récit des faits confortant cette version imaginaire.

Ils ont également écarté des témoignages ou des documents photographiques et vidéo contredisant leur mise en scène.

De fait, plus d'un an s'est déroulé avant que ne soit rendue publique une vidéo montrant le déroulement réel de cette bavure.

Cela avait provoqué une onde de choc nationale et entraîné le renvoi de Garry McCarthy, le chef de la police alors en fonction à Chicago.

«Comme de nombreux Américains, j'ai été profondément choqué par les images montrant comment Laquan McDonald a été abattu», avait réagi l'ancien président démocrate Barack Obama.

Le scandale avait aussi déclenché une vaste enquête fédérale, dont les résultats ont été publiés en janvier, et qui a conclu que les abus policiers étaient récurrents à Chicago, troisième ville des États-unis gangrénée par la criminalité.

Ce rapport dénonçait notamment un «code de silence» en vigueur chez les policiers de Chicago.