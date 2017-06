57 morts dans un bombardement de la coalition contre une prison de l'EI Assad préparerait une attaque chimique, Washington menace de représailles

AFP 27-06-2017 | 12h47

BEYROUTH | Un raid aérien de la coalition dirigée par les États-Unis a tué 57 personnes dans une prison tenue par le groupe Etat islamique (EI) en Syrie, Washington soulignant que cette organisation djihadiste restait sa seule cible dans le pays en guerre.

La coalition internationale bombarde l'EI en Syrie et en Irak voisin mais a été ces derniers mois impliquée dans des confrontations avec les troupes du président Bachar al-Assad, faisant craindre une escalade militaire avec le régime syrien.

Même si la Maison Blanche a souligné lundi que la priorité des États-Unis restait la guerre contre l'EI, elle a accusé dans le même temps le régime Assad de préparer une potentielle attaque chimique, le menaçant de représailles.

Le Pentagone a expliqué le lendemain que cet avertissement était motivé par une activité suspecte sur une base aérienne syrienne d'où était partie une précédente attaque «chimique» en avril selon Washington.

Mardi, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a rapporté qu'un bombardement aérien mené la veille par la coalition contre une prison tenue par l'EI à Mayadine (est) avait fait 57 morts - 42 civils emprisonnés et 15 djihadistes, dont des gardes et des détenus.

Le Pentagone a confirmé des frappes de l'aviation de la coalition dimanche et lundi à Mayadine contre «des installations et infrastructures de l'EI».

«Les allégations (sur la mort de civils dans une prison) seront vérifiées par nos équipes», a dit le porte-parole du Pentagone, Adrian Rankine-Galloway.

Corps exposés dans la rue

D'après les sources de l'OSDH à Mayadine, l'EI a exposé les corps des victimes dans une rue.

Proche de la frontière irakienne, Mayadine est située dans la province de Deir Ezzor, contrôlée en grande majorité par l'EI et régulièrement bombardée par la coalition.

Il y a une semaine, la coalition avait annoncé y avoir tué Turki Albinali, première autorité religieuse autoproclamée de l'EI, dans une frappe menée en mai.

Après la capture en 2014 de larges territoires en Syrie et en Irak, l'EI a perdu du terrain et est la cible aujourd'hui de deux offensives distinctes pour le chasser de ses principaux fiefs de Raqa en Syrie et de Mossoul en Irak.

Les États-Unis appuient militairement ces deux offensives mais leur rôle en Syrie devient de plus en plus complexe.

Ils sont officiellement présents en Syrie pour conseiller et armer les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes, rivale du régime, qui tente actuellement de conquérir Raqa.

Mais le 18 juin, les forces américaines ont abattu un avion syrien arguant qu'il menaçait les FDS. Et à trois reprises depuis début mai dans la région d'Al-Tanaf, près de la frontière avec l'Irak et la Jordanie, elles ont bombardé des combattants prorégime qui menaçaient des soldats de la coalition.

Déjà en avril, les États-Unis intervenaient pour la première fois militairement contre le régime Assad en tirant 59 missiles contre une de ses bases aériennes.

Ils avaient alors affirmé riposter à une attaque chimique, lancée selon eux à partir de cette même base, contre Khan Cheikhoun (nord-ouest) qui avait fait 88 morts, dont 31 enfants, le 4 avril.

Damas a démenti toute implication, alors que M. Assad a maintes fois assuré avoir remis tous ses stocks d'armes chimiques, conformément à un accord mis au point sous les auspices de la Russie.

Probable attaque chimique ?

Mais lundi, les États-Unis ont accusé à nouveau le régime de probablement «préparer» une nouvelle attaque chimique.

«Les États-Unis ont identifié de potentiels préparatifs d'une autre attaque chimique par le régime Assad qui pourrait provoquer le massacre de civils, y compris des enfants innocents», a écrit le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer, dans un communiqué.

Ces activités «sont similaires aux préparatifs du régime avant son attaque à l'arme chimique du 4 avril», a-t-il indiqué en avertissant que si M. Assad lançait une autre attaque à l'arme chimique, «lui et son armée paieraient le prix fort».

Le Kremlin, allié du régime syrien, a condamné les «menaces inadmissibles» de Washington. L'Iran, l'autre allié de Damas, a mis en garde contre une «dangereuse» escalade après de «faux prétextes» avancés par les États-Unis.

Malgré l'implication accrue des États-Unis en Syrie, Sean Spicer a tenu à rappeler que l'objectif de son pays en Syrie était surtout de lutter contre l'EI.

Le secrétaire à la Défense Jim Mattis a lui souligné que les États-Unis ne se laisseraient pas entraîner contre son gré dans la guerre civile dévastatrice en Syrie qui a fait plus de 320 000 morts depuis mars 2011. Les forces américaines n'ouvriront le feu «que si elles ont affaire à l'ennemi, à l'EI».