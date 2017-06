Pays-Bas: une application pour bloquer les cellulaires des jeunes cyclistes

AFP 23-06-2017 | 09h29

LA HAYE | Pour assurer la sécurité des cyclistes au pays de la bicyclette, et plus particulièrement celle des jeunes, un opérateur téléphonique néerlandais a développé une application mobile qui empêche l'utilisation des téléphones intelligents à vélo.

«Ce système fait partie d'une vaste campagne lancée pour que les enfants, les plus vulnérables, se rendent compte du danger de l'utilisation de leur téléphone intelligent à vélo, et que ce sont deux choses qui ne font pas bon ménage», explique Victorina de Boer, porte-parole de l'opérateur téléphonique KPN.

Au royaume de la petite reine, il s'agit d'un problème de sécurité majeur : un accident sur cinq d'un jeune à vélo est dû à l'utilisation d'un téléphone intelligent. En 2015, cette pratique a couté la vie à 12 d'entre eux et 441 ont été blessés, selon l'association «Veilig Verkeer Nederland», la sécurité routière néerlandaise.

C'est conjointement avec cette association que l'opérateur KPN a développé un système de verrouillage de vélo qui communique avec le téléphone.

Au lieu de déverrouiller le vélo avec une clé, le cycliste utilise une application mobile qui envoie un signal à KPN dès que le verrou est ouvert.

Une fois en selle, le réseau internet et toutes les formes de communication sont bloqués, seule reste la possibilité d'appeler le 112 en cas d'urgence.

«Dès que l'application est de nouveau utilisée pour verrouiller le vélo, le cycliste retrouve l'usage complet de son téléphone intelligent», explique Victorina de Boer.

D'abord testé cet été, le système affiché à environ 100 euros sera commercialisé avant la fin de l'année, l'application étant en premier lieu lancée en version compatible avec les appareils Android.

Outre l'utilisation active du téléphone intelligent, les vibrations et les sons de notifications émis par des applications comme Snapchat, WhatsApp et Instagram détournent également l'attention des cyclistes, selon une étude commanditée par KPN et réalisée auprès de jeunes entre 12 et 18 ans.