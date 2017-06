Ukraine: Trump reçoit Porochenko, renforce les sanctions contre Moscou

AFP 20-06-2017 | 14h08

Le président américain Donald Trump a reçu mardi à la Maison Blanche son homologue ukrainien, au moment même où son administration annonçait le renforcement des sanctions contre la Russie pour son soutien aux rebelles séparatistes en Ukraine.

«C'est un grand honneur d'être avec le président (Petro) Porochenko», a déclaré le président américain depuis le Bureau ovale.

«Nous avons eu de très très bonnes bonnes discussions», a-t-il ajouté, à quelques semaines du sommet du G20 à Hambourg, en Allemagne, au cours duquel il pourrait rencontrer pour la première fois son homologue russe Vladimir Poutine.

L'Ukraine est en proie depuis 2014 à un conflit armé entre des séparatistes pro-russes dans l'est du pays et les forces de Kiev, qui a fait plus de 10 000 morts. Les États-Unis et leurs alliés européens, qui ont imposé des sanctions à la Russie, réclament l'application des accords de paix de Minsk conclus en 2015 et censés instaurer une trêve des combats.

M. Porochenko, qui a insisté sur le fait que les États-Unis étaient un «partenaire» de l'Ukraine, a réussi un coup diplomatique avec cet entretien: seule une rencontre avec le vice-président Mike Pence avait initialement été annoncée par l'exécutif américain.

Selon le président ukrainien, qui devait rencontrer plus tard le secrétaire à la Défense Jim Mattis, la discussion a en particulier porté sur la coopération militaire.

«Le président a donné des instructions claires pour que nous élargissions notre coopération», a-t-il affirmé à l'issue de sa rencontre avec M. Trump.

Les nouvelles sanctions annoncées par Washington visent 38 individus et entités en Ukraine ainsi que deux responsables gouvernementaux russes et une douzaine d'individus et organisations opérant en Crimée. Elle ont pour objectif de «maintenir la pression sur la Russie pour trouver une solution diplomatique», a expliqué le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

La Russie a immédiatement dénoncé ces annonces, promettant des mesures de rétorsion.

Fustigeant «la politique extrêmement destructrice de Washington», le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Riabkov, cité par l'agence RIA Novosti, a assuré que ces sanctions n'auraient «aucun impact négatif» sur le pays.

Ukrainiens séparatistes visés

Selon le Trésor américain, les sanctions liées à la situation dans l'est de l'Ukraine resteront en place «jusqu'à ce que la Russie honore ses obligations des accords de Minsk». Celles liées à la Crimée ne seront pas levées «jusqu'à ce que la Russie termine l'occupation de la péninsule».

Parmi les individus placés sur la liste noire américaine, ce qui bloque leurs éventuels avoirs aux États-Unis et interdit toute relation commerciale avec eux, figurent une vingtaine d'Ukrainiens séparatistes. Ils ont des postes à responsabilité dans les États sécessionnistes de Crimée, «la République populaire de Donetsk» autour de la ville du même nom et «la République populaire de Lougansk».

Ainsi le directeur des services pénitentiaires de la «République de Crimée» et son procureur, mais aussi le ministre de l'Intérieur de la «République de Lougansk» ainsi que son ministre de la Sécurité sont désignés. Un responsable des Services de migration russe en Crimée est aussi sur la liste.

Deux organisations para-militaires et leurs dirigeants dont PMC Wagner, qui recrute des soldats pour combattre avec les séparatistes en Ukraine, et Wolf Holding of Security Structures, qui forme aux arts martiaux et techniques militaires, sont également sanctionnées.

En Crimée, six banques sont sur la liste.

En Russie, Alexander Babakov, en charge de l'administration des Russes qui vivent à l'étranger, déjà sanctionné par l'Union européenne depuis 2014, a également été mis à l'index de même que deux de ses collaborateurs.