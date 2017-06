Mike Pence recevra le président ukrainien, incertitude sur Trump

AFP 19-06-2017 | 15h28

Le vice-président américain Mike Pence recevra mardi à Washington le président ukrainien Petro Poroshenko, a indiqué lundi la Maison-Blanche, muette sur une éventuelle rencontre avec Donald Trump.

«Si nous avons du nouveau sur le programme du président, nous vous le ferons savoir», a indiqué Sean Spicer, porte-parole de l'exécutif, précisant que le seul rendez-vous certain à ce stade était une rencontre avec Mike Pence.

Une visite du président ukrainien dans la capitale fédérale américaine sans tête-à-tête avec son homologue américain pourrait être interprétée comme un revers diplomatique par Kiev et, à l'inverse, comme un signe prometteur par Moscou.

L'Ukraine est en proie depuis 2014 à un conflit armé entre des séparatistes prorusses dans l'est du pays et les forces de Kiev, qui a fait plus de 10 000 morts.

Les États-Unis et leurs alliés européens, qui ont imposé des sanctions à la Russie, réclament l'application des accords de paix de Minsk conclus en 2015 et censés instaurer une trêve des combats.