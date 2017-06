Ambassadrice des États-Unis au Canada: Trump nomme officiellement Kelly Knight Craft

Agence QMI 16-06-2017 | 10h10

WASHINGTON - La Maison-Blanche a finalement confirmé l'intention du président américain Donald Trump de nommer Kelly Knight Craft au poste d'ambassadrice des États-Unis au Canada.

La nomination de Mme Craft, une proche du chef du parti républicain au Sénat américain, Mitch McConnell, et du vice-président des États-Unis, Mike Pence, devra être approuvée par le Sénat. Elle succédera alors à Bruce Heyman, nommé par Barack Obama en mars 2014. Ce dernier a démissionné, le 20 janvier dernier, à la date d'entrée en fonction officielle de Donald Trump.

Kelly Knight Craft, qui est du Kentucky, est une importante donatrice et collectrice du parti républicain. Elle est mariée à Joe Craft, le patron d'un important groupe spécialisé dans la production de charbon.

Son arrivée s'inscrit dans le contexte de la renégociation à venir, à compter du mois d'août, de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Dans une récente déclaration faite à CTV News, Kelly Knight Craft indiquait qu'elle «allait travailler fort chaque jour pour construire une relation forte et dynamique» entre les deux pays, si la nomination était confirmée.

«Quand il est question des relations entre le Canada et les États-Unis, une chose est claire: nous avons tellement en commun, comme la façon dont Detroit est reliée à Windsor, que Vancouver l'est avec Seattle [...] et que Magog l'est avec Newport», a poursuivi Mme Craft, dont le nom circule depuis plusieurs mois à titre de prochaine ambassadrice américaine à Ottawa.