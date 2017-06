Une guerre avec la Corée du Nord serait «catastrophique»

AFP 15-06-2017 | 13h39

Les États-Unis et leurs alliés gagneraient une guerre contre la Corée du Nord mais celle-ci serait «catastrophique» pour les populations civiles dans la région, a estimé jeudi le secrétaire à la Défense Jim Mattis.

«Ce serait une guerre catastrophique, spécialement pour des gens innocents», y compris «très probablement au Japon», a jugé le ministre devant une commission du Congrès. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que cela n'arrive pas et pour résoudre cela de manière diplomatique».

Les Nord-Coréens ont massé à la frontière artillerie et missiles qui pourraient atteindre Séoul et qui feraient probablement «de terribles dommages» dans la capitale sud-coréenne avant d'être détruits, a-t-il ajouté. «C'est une guerre dont fondamentalement nous ne voulons pas».

La Corée du Nord cherche à se doter de missiles nucléaires capables de frapper les États-Unis.

Washington considère le régime de Pyongyang comme «la menace la plus dangereuse et la plus urgente pour la paix et la sécurité».

Le président américain Donald Trump s'est tourné vers Pékin depuis son élection pour lui demander de refréner les ardeurs nucléaires de Pyongyang, dont elle est le principal allié.

«La Chine a répondu positivement par certains côtés», a estimé M. Mattis, rappelant que Pékin avait voté la semaine dernière la résolution de l'ONU sanctionnant 14 responsables nord-coréens.

Ce sera l'un des principaux sujets abordés la semaine prochaine lors d'une réunion à Washington de M. Mattis et du secrétaire d'État Rex Tillerson avec leurs homologues chinois, a indiqué M. Mattis.