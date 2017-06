Coopération entre agences de renseignements: les défenseurs des droits veulent savoir

AFP 13-06-2017 | 13h39

Edward Snowden a révélé l'étendue de l'espionnage des services américains. Une coalition de défenseurs des droits de l'Homme entend maintenant exposer le partage d'informations entre espions de différents pays, qu'ils soupçonnent de vouloir ainsi contourner les législations nationales.

Huit associations de huit pays différents, dont la puissante association américaine American Civil Liberties Union (ACLU), ont annoncé mardi qu'elles unissaient leurs efforts pour tenter de forcer leurs gouvernements respectifs à révéler les accords de partage d'informations utilisés par leurs agences de renseignements.

«Les accords de partage d'informations permettent potentiellement aux agences de renseignements de contourner les contraintes juridiques nationales en transmettant des données via un réseau transnational de renseignements», a expliqué mardi l'ACLU dans un communiqué.

Les sept autres organisations de défense des droits sont Liberty au Royaume-Uni, the Irish Council for Civil Liberties en Irlande, Agora en Russie, Hungarian Civil Liberties Union en Hongrie, the Canadian Civil Liberties Association au Canada, the Citizen Initiative for the Control of Intelligence Services en Argentine et le Legal Resources Centre en Afrique du Sud, selon ce communiqué.

Toutes ces associations sont membres d'un même réseau international, le «International network of civil liberties organisations».

Les révélations d'Edward Snowden - qui travaillait pour un sous-traitant de la NSA, l'agence américaine d'interception des communications - «ont apporté des informations cruciales sur le fonctionnement de la surveillance nationale et révélé des informations supplémentaires» sur la coopération entre les États-Unis et leurs alliés britanniques, canadiens, australiens et néo-zélandais, surnommés «les Cinq Yeux», souligne le communiqué.

Mais «les services de surveillance agissent maintenant à une échelle plus large, qui va bien au-delà des démocraties occidentales», et «on en sait très peu sur les relations de partage d'informations» entre ces cinq pays occidentaux et d'autres gouvernements, notamment ceux situés dans l'hémisphère sud, ajoute-t-il.

Aux États-Unis, l'ACLU a notamment demandé, dans le cadre de la loi sur la liberté d'accès à l'information (Freedom of Information Act), à voir tous les documents sur les partages d'information avec d'autres pays initiés ou reçus par Washington.

Les sept autres associations doivent elles aussi utiliser les moyens légaux disponibles dans leur pays pour savoir ce que font leurs gouvernements.