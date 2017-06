L'Espagne saisit 1,2 tonne de cocaïne dans l'Atlantique

AFP 12-06-2017 | 15h20

Les autorités espagnoles ont annoncé lundi avoir intercepté un bateau vénézuélien avec 1,2 tonne de cocaïne à bord et arrêté ses six passagers, la deuxième saisie en un mois visant une organisation de narcotrafiquants basée en Colombie.

Lors d'une première opération le 4 mai, 2,4 tonnes avaient été saisies à bord d'un autre navire battant pavillon vénézuélien intercepté dans l'océan Atlantique. Les sept membres vénézuéliens de son équipage avaient été arrêtés.

«Dans le cadre de la même enquête a été découvert que les narcotrafiquants disposaient d'une autre embarcation avec une quantité importante de drogue destinée au marché espagnol et européen», explique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Cette embarcation a été interceptée alors qu'elle se dirigeait vers l'Espagne, le 4 juin à l'aube dans les eaux internationales de l'océan Atlantique, à 800 milles (environ 1300 kilomètres) des îles Canaries, a précisé à l'AFP une porte-parole de la police espagnole.

L'agence anti-drogue américaine (DEA) et l'agence britannique de lutte contre le crime (NCA) ont collaboré à l'opération, selon le ministère espagnol.

Les cargaisons appartenaient à un réseau de narcotrafiquants basé en Colombie, qui cherchaient à les faire parvenir à une organisation espagnole.

Lors de la dernière opération, la cocaïne était stockée dans 40 caisses «reliées à l'aide de cordes et fixées à deux ancres, afin de pouvoir les jeter à la mer et qu'elles coulent le plus vite possible», selon le communiqué du ministère.

Deux des membres de l'équipage ont d'ailleurs essayé de jeter la cargaison «avant d'être arrêtés comme quatre autres personnes à bord».

Une septième personne, «liée directement à l'envoi et au financement» du bateau, a été arrêtée au Venezuela, précise le ministère.