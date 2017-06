Soudan: près de 250 enfants morts de diarrhée aiguë

AFP 12-06-2017 | 14h47

Près de 250 enfants de plus de cinq ans ont été tués par des diarrhées aiguës au Soudan depuis dix mois, ravivant la crainte des autorités à la veille de la saison des pluies, ont rapporté lundi des agences de l'ONU.

«Entre la mi-août 2016 et le 2 juin 2017, quelque 15 000 cas supposés de diarrhée aiguë ont été enregistrés au Soudan, dont 279 mortels», a affirmé le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), citant des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du ministère soudanais de la Santé.

Environ 87% des décès concernent des enfants de plus de cinq ans répartis dans onze régions du Soudan, dont la capitale Khartoum, a précisé l'Ocha dans son dernier bulletin.

Selon un responsable sanitaire, de nouveaux cas sont enregistrés tous les jours.

«C'est très inquiétant de constater que ces cas sont enregistrés depuis août et dans plus de dix provinces», a-t-il affirmé à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. «La saison des pluies approche et si la situation continue comme ça, elle pourrait prendre la forme d'une épidémie».

Des centaines de personnes au Soudan sont touchées tous les ans par des maladies véhiculées par de l'eau insalubre.