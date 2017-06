Ontario: l'inventeur de la pizza hawaïenne est mort

Agence QMI 10-06-2017 | 10h17

LONDON, Ontario | Aimez-vous la pizza hawaïenne? Les avis sont partagés, mais il reste qu'avec du jambon de qualité et de l'ananas on retrouve le contraste sucré-salé si apprécié de certains. Ce l'était moins quand Sotirios «Sam» Panopoulos a inventé cette pizza en 1962, huit après avoir immigré au Canada.

Cet Ontarien d'adoption est mort soudainement jeudi à l'hôpital universitaire de London, dans le sud de la province. L'homme de 83 ans laisse dans le deuil sa femme Christina et ses enfants Margie et Bill ainsi que quatre petits-enfants.

Né en Grèce en 1934 et arrivé au pays à 20 ans, M. Panopoulos a opéré plusieurs restaurants au cours de sa vie avec ses deux frères, Elias et Nikitas, a rapporté Global News.

C'est en 1962, dans son restaurant The Satellite, situé à Chatham, entre London et Detroit, qu'il concocte la toute première pizza hawaïenne de l'histoire à l'aide d'ananas en canne et de morceaux de jambon.

Le président islandais Gudni Johannesson avait soulevé la controverse en début d'année, en disant vouloir bannir l'ananas comme ingrédient sur la pizza. Il n'en fallait pas plus pour alimenter un débat qui semble sans fin.

Même le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a senti le besoin, une semaine plus tard, de prendre la défense de cette variété de pizza.

Le 24 février dernier, il écrivait sur Twitter, avec le mot-clic #TeamPineapple (#ÉquipeAnanas): «J'ai un ananas. J'ai une pizza. Et je supporte cette délicieuse création provenant du sud-ouest de l'Ontario».

Et vous, allez-vous commander de la pizza hawaïenne ce soir?