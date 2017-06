Philippines: 13 soldats tués dans des combats avec des islamistes

AFP 10-06-2017 | 04h16

Marawi, Philippines | 13 Marines philippins ont été tués dans des combats avec des islamistes qui ont pris le contrôle partiel de la localité de Marawi (sud), a annoncé samedi un porte-parole militaire.

Ces décès portent à 58 le nombre de soldats tués dans les combats qui ont débuté le 23 mai, a précisé le lieutenant-colonel Jo-ar Herrera. Au moins 138 islamistes et 20 civils ont également été tués, selon le gouvernement.

«Nous avons 13 morts», a dit le porte-parole militaire lors d'une conférence de presse à Marawi, précisant que l'armée vérifie le nombre de soldats blessés vendredi durant de féroces combats.

L'armée philippine tente de déloger les islamistes, entrés dans Marawi (200 000 habitants) avec le drapeau noir du groupe jihadiste Etat islamique (EI).

Des centaines de jihadistes retranchés dans des tunnels et des caves résistent depuis plus de deux semaines aux assauts aériens et terrestres des forces de sécurité.

Selon l'armée, les jihadistes n'occupent qu'environ 10 % de Marawi, principale ville musulmane de ce pays majoritairement catholique.