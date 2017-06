Arrestation de deux membres présumés du Hezbollah qui préparaient des attentats

AFP 08-06-2017 | 16h02

Deux Américains soupçonnés d'appartenir au mouvement chiite libanais Hezbollah et d'avoir participé à la préparation d'attentats, aux États-Unis et au Panama, ont été arrêtés jeudi.

Ali Kourani (32 ans) a été interpellé dans le quartier du Bronx à New York et Samer El Debek (37 ans) à Livonia (Michigan), dans la banlieue de Detroit, selon un communiqué du procureur du district sud de l'État de New York, Joon Kim.

Selon l'enquête, Ali Kourani aurait notamment recueilli des informations sur le fonctionnement et la sécurité de plusieurs aéroports américains, et surveillé des bâtiments appartenant aux forces de l'ordre à Manhattan et Brooklyn.

Arrivé aux États-Unis en 2003 et naturalisé en 2009, ce Libanais d'origine aurait suivi plusieurs formations dans des camps d'entraînement du Hezbollah, au Liban, et prenait ses ordres directement auprès d'agents de liaison du mouvement chiite, soutenu par l'Iran.

Quant à Samer El Debek, il a également effectué plusieurs séjours dans des installations du Hezbollah, pour se familiariser avec le maniement des armes, la fabrication et l'usage d'explosifs, ainsi que le renseignement.

Il est accusé d'avoir effectué des repérages au Panama, notamment concernant les ambassades des États-Unis et d'Israël, ainsi que d'avoir cherché à identifier des failles dans la sécurité des installations du canal de Panama.

Les deux hommes ont été inculpés chacun jeudi de plusieurs chefs d'accusation, principalement le soutien à une organisation terroriste, ainsi que la participation à une formation militaire dispensée par une organisation terroriste.

Ils encourent chacun plusieurs dizaines d'années d'emprisonnement en cas de condamnation.

Créé au début des années 80 par l'Iran, le Hezbollah libanais est classé comme «organisation terroriste» par les États-Unis.

Depuis sa création, plusieurs attentats lui ont été attribués notamment en France, au Liban ou en Bulgarie.

Il est l'un des principaux alliés du régime syrien dans sa guerre contre les rebelles en Syrie.