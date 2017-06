L'Iran qualifie de «répugnante» la réaction de Trump

AFP 08-06-2017 | 03h35

TÉHÉRAN, IRAN | La réaction du président américain Donald Trump qui a affirmé que ceux qui soutiennent «le terrorisme» s'exposent à en être «victime» est «répugnante», a estimé jeudi dans un tweet Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne.

Cette déclaration intervient au lendemain d'attaques sans précédent à Téhéran revendiquées par le groupe État islamique (EI) et qui ont fait 13 morts.

«Le communiqué de la Maison Blanche et les sanctions du Sénat sont répugnants alors que les Iraniens font face à la terreur soutenue par les clients des Américains», a écrit M. Zarif sur son compte Twitter.

«Le peuple iranien rejette de telles déclarations d'amitié de la part des États-Unis», a ironisé le ministre des Affaires étrangères.

M. Trump a affirmé mercredi dans un communiqué succinct que «les États qui appuient le terrorisme risquent de devenir les victimes du mal qu'ils soutiennent».

Une position qui tranche avec les «condoléances» et «pensées» plus nuancées transmises plus tôt dans la journée par le diplomatie américaine.

En parallèle, le Sénat américain a voté à 92 voix contre 7 mercredi une loi qui impose de nouvelles sanctions à l'Iran, notamment pour «soutien à des actes de terrorisme international». Le vote final d'adoption doit toutefois se tenir ultérieurement.

Les attentats de Téhéran ont visé deux lieux hautement symboliques de la capitale iranienne, le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini, père fondateur de la République islamique d'Iran née en 1979.

Les auteurs de ces attaques étaient des Iraniens ayant rallié l'EI, selon Reza Seifollahi, secrétaire-adjoint du Conseil national suprême de sécurité d'Iran.