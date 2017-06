Attentat de Londres: trois assaillants plus ou moins discrets

AFP 06-06-2017 | 15h01

Un Britannique d'origine pakistanaise vivant en Grande-Bretagne depuis son enfance, un Maroco-libyen passé par l'Irlande et un Italo-Marocain arrivés plus récemment: les auteurs de l'attentat de Londres avaient pour certains été repérés par les services de sécurité.

Khuram Butt, le provocateur

Né le 20 avril 1990 au Pakistan, Khuram Shazad Butt, 27 ans, arrive en Grande-Bretagne dans sa petite enfance, son père trouvant un travail dans un marché aux fruits à Londres. Père d'un enfant de trois ans environ et d'une petite fille née mi-mai, Khuram Butt a tout d'abord la vie «d'un Londonien normal qui aime faire la fête», selon un oncle, Nasir Dar, interrogé par l'AFP dans la localité pakistanaise d'origine de la famille, Jehlum.

Selon lui, la vie de Butt «commence à changer après son mariage», de façon «graduelle», quand le jeune homme devient «davantage religieux».

S'il continue à fréquenter sa salle de musculation à Barking, une ville multi-ethnique de la banlieue est de Londres, ce fan du club de foot d'Arsenal, décrit par ses voisins comme «sympathique» et «pas agressif», multiplie progressivement les provocations.

Le responsable d'un groupe de réflexion islamique londonien modéré, Mohammed Shafiq, a affirmé avoir eu maille à partir avec lui dès 2013, quand celui-ci l'aurait traité de «murtad» (apostat en arabe).

D'après le Guardian, Khuram Butt, qui se faisait aussi appeler Abu Zaitun, avait rejoint le groupe islamiste britannique interdit al-Muhajiroun, soupçonné d'avoir servi de plate-forme de recrutement pour une centaine de candidats au jihad.

En 2015, les services de sécurité ouvrent une enquête à son sujet, alimentée notamment par plusieurs signalements de particuliers. Mais son dossier quitte le haut de la pile, aucun signe de préparation d'un passage à l'acte n'ayant été décélé selon Scotland Yard.

L'an passé, Butt était apparu dans un documentaire de Channel 4 intitulé «Mes voisins les jihadistes», dans lequel on le voyait, en tenue de prière, se recueillir avec un groupe d'hommes devant un drapeau noir évoquant celui du gorupe État islamique, qui a revendiqué l'attentat de samedi.

Il avait également été déclaré persona non grata dans deux mosquées à Londres et Barking en raison de son activisme.

Selon la BBC et d'autres médias britanniques, Khuram Butt avait travaillé au service consommateurs d'une chaîne de restauration rapide ainsi qu'à la régie de transports publics londoniens TFL.

Rachid Redouane, le discret

Né le 31 juillet 1986, Rachid Redouane, un Maroco-libyen de 30 ans, n'était jamais apparu sur le radar des autorités. Il s'est également manifesté sous l'identité de Rachid Elkhdar, né le 31 juillet 1991. C'est sous ce nom qu'il aurait demandé une première fois --sans succès-- l'asile en Grande-Bretagne en 2009, selon la chaîne Sky News.

On retrouve sa trace sous le nom de Rachid Redouane en Irlande en 2012, date à laquelle il épouse à Dublin une Britannique âgée aujourd'hui de 38 ans. Selon Sky, il retourne au Maroc mais obtient en 2015 un permis de résidence en Irlande, où il rejoint sa femme, avec qui il a une petite fille aujourd'hui âgée de 18 mois. Le couple s'établit à Dagenham près de Barking mais se sépare en raison de divergences sur l'éducation de l'enfant, que Redouane aurait ensuite délaissée, selon le Gardian. Il était pâtissier de profession.

Youssef Zaghba, le candidat au jihad

Né à Fes (Maroc) en janvier 1995 d'un père marocain et d'une mère italienne, Youssef Zaghba, 22 ans, est le benjamin de l'équipée meurtrière. Il a grandi au Maroc mais passait dernièrement l'essentiel de son temps au Royaume-Uni, où il avait récemment trouvé un emploi saisonnier dans un restaurant à Londres, selon des médias italiens. Comme ses complices, il vivait dans l'est de la capitale britannique.

En mars 2016, il est repéré par la police italienne alors qu'il tente d'embarquer dans un vol pour la Turquie depuis Bologne. Les autorités le soupçonnent de vouloir rejoindre les rangs jihadistes en Syrie. «A l'agent qui l'a contrôlé, il a dit qu'il voulait devenir terroriste. Puis il s'est rétracté», a indiqué le parquet italien. Son téléphone et un ordinateur lui sont confisqués et rapidement restitués, et le jeune homme est laissé libre sur décision de justice. Selon la Rai, sa mère avait demandé aux policiers de l'aéroport de ne pas laisser son fils embarquer pour la Turquie, se disant inquiète de discours «bizarres» qu'il tenait depuis peu. À la suite de cet incident, il a été dûment signalé à Londres «comme possible suspect», selon le parquet italien. Mais Scotland Yard a reconnu qu'il ne figurait pas sur sa liste des personnes surveillées.