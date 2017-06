L'Iran appelle au dialogue entre le Qatar et ses voisins du Golfe

AFP 05-06-2017 | 14h45

L'Iran a appelé lundi le Qatar et ses voisins du Golfe à reprendre le dialogue pour résoudre leurs différends, après la rupture des relations avec Doha décidée par l'Arabie saoudite et ses alliés.

«Les voisins sont permanents, la géographie est immuable. La coercition n'est jamais la solution. Le dialogue est impératif, particulièrement durant le ramadan», a tweeté lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif.

Il s'est entretenu par téléphone avec son homologue qatari, mais également avec les chefs de la diplomatie algérien, indonésien, irakien, libanais, malaisien, omanais, tunisien et turc.

Auparavant, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Bahram Ghasemi, avait affirmé dans un communiqué que «la résolution des différends» entre le Qatar et ses voisins du Golfe «n'était possible que par des moyens politiques et pacifiques et un dialogue franc entre les parties», condamnant l'usage de sanctions comme «inefficace» et «inacceptable».

L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn ont rompu lundi avec le Qatar et décidé notamment de fermer leur espace aérien et leurs frontières terrestres et maritimes avec ce petit mais très riche émirat pétrolier et gazier du Golfe.

L'Iran est «inquiet» de la situation ainsi créée et «demande à tous» de «tirer partie des expériences amères dans la région, d'éviter l'émotion et de s'en remettre à la sagesse afin d'aller vers la paix et la désescalade», a affirmé M. Ghasemi.

Selon lui, les tensions «ne bénéficient à aucun gouvernement de la région et menacent les intérêts de tous» alors que le Moyen-Orient et le monde «souffrent de l'expansion du terrorisme».

Le patron du syndicat des exportations des produits agricoles iraniens a affirmé que l'Iran était prêt à exporter des produits alimentaires vers le Qatar, qui partage son unique frontière terrestre avec l'Arabie saoudite et dépend fortement des importations.

L'Iran est «capable d'exporter des produits alimentaires en 12 heures par voie maritime», a indiqué Reza Norani cité par l'agence Fars.

Selon lui, le syndicat s'est associé à la compagnie iranienne Valfajr qui est prête à transporter des produits à partir de trois ports iraniens.

L'Arabie saoudite reproche notamment au Qatar «d'accueillir divers groupes terroristes pour déstabiliser la région, comme la confrérie des Frères musulmans, Daech (acronyme en arabe de l'EI) et Al-Qaïda».

Ryad, grand rival région de Téhéran, accuse également Doha de soutenir «les activités de groupes terroristes appuyés par l'Iran dans la province de Qatif (est)», où se concentre la minorité chiite du royaume saoudien, ainsi qu'à Bahreïn, secoué depuis plusieurs années par des troubles animés par la majorité chiite de ce pays dirigé par une dynastie sunnite.