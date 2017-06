Japon: les députés votent la loi spéciale sur l'abdication de l'empereur

AFP 02-06-2017 | 01h55

TOKYO | Les députés japonais ont voté vendredi la loi d'exception proposée par le gouvernement qui autorisera l'actuel empereur Akihito et lui seul à abdiquer à une date qui reste indéterminée.

Le texte doit encore passer devant le Sénat avant une adoption définitive probablement la semaine prochaine, ce qui ouvrira un processus complexe par lequel le souverain renoncera à ses fonctions pour les céder à son fils aîné, le Prince héritier Naruhito.

Le texte précise que «l'abdication doit avoir lieu à une date fixée par décret dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans après sa promulgation».

Aucune abdication d'empereur n'a eu lieu au Japon depuis plus de 200 ans. Akihito, fils de Hirohito, est monté sur le trône du Chrysanthème en janvier 1989, juste après le décès de son père qui avait vu son statut changer en 1947 avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle Constitution rédigée par les occupants américains.

Akihito est le 125e empereur d'une dynastie qui trouve ses origines il y a plus de 2.600 ans et est considérée comme la plus ancienne du monde.

La décision de réfléchir à l'abdication d'Akihito découle d'une allocution télévisée prononcée par ce dernier en août 2016 et dans laquelle il a laissé filtrer ses craintes quant à ses aptitudes à tenir son rang de «symbole de la nation et de l'unité du peuple» compte tenu de son âge (83 ans).

La loi spéciale ne se substitue pas à la législation sur la Maison impériale mais la complète, ce qui ne satisfait pas ceux qui voudraient une réforme plus profonde du système afin d'assurer la continuité de succession.

En effet, la stricte patrilinéarité actuelle et l'exclusion de la famille impériale des filles du souverain ou celles de ses héritiers mâles quand elles se marient à un roturier fait peser un risque sur la continuité à moyen terme. Après Naruhito, ne figurent en effet dans le diagramme de succession que son frère Fumihito (aussi appelé Prince Akishino) et le fils de ce dernier, Hisahito (10 ans).

Le texte proposé par le gouvernement a été conservé intact mais une résolution a été adoptée en commission des députés à la demande de l'opposition, concession accordée pour qu'elle ne fasse pas barrage.

Elle stipule que sera étudiée par la suite, sans donner d'échéance, la possibilité pour les descendantes de la famille impériale d'y rester après leurs noces, ce qui augure de débats intenses avec l'aile la plus droitière. Une telle décision pourrait déboucher ensuite sur l'entrée de leurs éventuels fils dans l'ordre de succession.

La résolution ne va cependant pas jusqu'à évoquer l'hypothèse d'un accès des femmes au trône.