Les premières images de la tuerie au bar Pulse d'Orlando diffusées

journaldemontreal.com 01-06-2017 | 10h27

La police d'Orlando a dévoilé mercredi soir des images de la nuit du 12 juin 2016, où 49 personnes ont été tuées dans une fusillade au bar Pulse.

Ce soir-là, un citoyen américain d'origine afghane, Omar Mateen, avait prêté allégeance à l'organisation djihadiste État islamique pendant la fusillade. Équipé d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing, il avait ouvert le feu au Pulse, vers 2 h.

C'est par l'entremise du quotidien Orlando Sentinel que les images ont été diffusées. Ce sont une trentaine de vidéos qui ont été obtenues par le journal qui totalisent 15 heures d'images. On ne voit cependant aucune victimes dans ces 15 heures.

Tournées par des caméras fixées sur des policiers, ces images montrent les environs et l'intérieur du bar Pulse, de l'arrivée des policiers jusqu'à ce que Mateen soit neutralisé. On peut y voir des dizaines de personnes être évacuées. On entend aussi un policier dire d'une victime qu'elle n'a plus de pouls. Un autre évoque à un certain moment qu'il y aurait au moins 20 victimes blessées par balle.

Puis, vient la séquence la plus effroyable: un policier crie «Puis-je voir tes mains, maintenant?». S'ensuit une rafale de coups de feu et la même demande: «Laisse-moi voir tes mains. Sors avec tes mains en évidence ou tu mourras.»

Trois heures durant, les forces de l'ordre ont tenté de négocier avec l'homme, qui retenait des otages, avant de donner l'assaut et de l'abattre.

Au début du mois de mai, la propriétaire du Pulse, Barbara Poma, avait indiqué que le lieu sera transformé en musée.