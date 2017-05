La marque Ivanka Trump à nouveau sur la sellette en Chine

Yanan Wang / AFP 31-05-2017 | 05h32

PÉKIN - Un militant qui enquêtait sur un fournisseur de chaussures de la marque Ivanka Trump en Chine a été placé en détention, mettant une nouvelle fois en lumière les affaires de la famille du président des Etats-Unis dans la deuxième économie mondiale.

Hua Haifeng enquêtait secrètement sur les conditions de travail dans une entreprise de chaussures du groupe Huajian, a indiqué mercredi à l'AFP le directeur de China Labor Watch (CLW), une association de défense des travailleurs basée aux États-Unis. Deux de ses collègues n'ont pas donné de nouvelles depuis dimanche.

M. Hua est accusé d'avoir enregistré clandestinement des conversations dans une usine de la province du Jiangxi (centre), a déclaré le directeur de CLW, Li Qiang. Sa femme a été notifiée mardi de l'interpellation de son mari lors d'un appel téléphonique des autorités du Jiangxi, mais aucune nouvelle n'a pu être obtenue sur le sort des deux autres militants, Li Zhao et Su Heng.

Depuis la fondation de China Labor Watch il y a 17 ans, «nous avons mené d'innombrables enquêtes similaires sans avoir aucun problème», a dénoncé M. Li, pour qui «les accusations de la police du Jiangxi sont sans aucun fondement». «Mais c'est la première fois que nous enquêtons sur (un fournisseur de) Ivanka Trump, il est donc très possible que cela soit lié à la marque.»

«Nous en appelons au président Trump et à Ivanka Trump elle-même ainsi qu'aux marques qui lui sont liées à faire pression pour obtenir la libération de nos militants», a-t-il déclaré.

Comme son père, Ivanka Trump, qui travaille comme conseillère à la Maison Blanche, a assuré avoir cédé la gestion quotidienne de ses entreprises à des proches tant qu'elle serait employée de la présidence, dans l'espoir d'écarter l'accusation de conflit d'intérêts.

Si Donald Trump a durant sa campagne électorale accusé la Chine de «voler» des millions d'emplois aux États-Unis, sa famille ne s'est pas pour autant abstenue de recourir aux services de «l'atelier du monde». Et ses relations avec la Chine se sont spectaculairement réchauffées début avril lorsqu'il a reçu dans sa luxueuse villa de Floride le président chinois Xi Jinping, en présence d'Ivanka et de son mari Jared Kushner, considéré comme l'un des plus proches conseillers du président-milliardaire.

Chaussures, vêtements, sacs à main...

Depuis leur arrivée en mars au sein de l'entreprise, les militants de CLW avaient mis en évidence le fait que deux usines, l'une à Ganzhou dans le Jiangxi et une autre à Dongguan, près de Canton, obligeraient leurs employés à faire des heures supplémentaires et les paieraient à des salaires inférieurs au minimum légal. Des faux bulletins de salaires plus élevés que leur véritable rémunération leur seraient ensuite remis, selon l'association.

La marque d'Ivanka Trump ne produit pas directement en Chine, mais a confié une partie de sa production à des entreprises qui font fabriquer dans ce pays des vêtements, des chaussures ou des sacs à main. Outre la marque Ivanka Trump, le groupe Huajian produit des chaussures pour des enseignes telles que Coach, Nine West, Karl Lagerfeld ou Kendall + Kylie.

Début mai, c'était le mari d'Ivanka Trump, Jared Kushner, et son entreprise immobilière familiale qui avaient fait du bruit en Chine. Sa propre soeur, Nicole Kushner Meyer, avait en effet mentionné le nom de son frère lors d'une présentation devant des investisseurs chinois réunis à Pékin, auprès desquels elle sollicitait quelque 150 millions de dollars pour un projet d'appartements de luxe dans le New Jersey.

Nicole Kushner Meyer exhortait alors ces acheteurs à investir aux Etats-Unis en profitant d'un programme controversé de visas qui permet d'obtenir un permis de résident permanent - la fameuse «carte verte» - en échange d'un investissement d'au moins 500 000 dollars . La famille de Jared Kushner avait ensuite dû présenter des excuses.