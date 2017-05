Les derniers rebelles quittent un quartier de Damas

AFP 29-05-2017 | 12h43

Plus de mille personnes ont quitté lundi un quartier rebelle de Damas dans la dernière phase d'un accord majeur qui permet au régime d'accroître son contrôle sur la capitale, a affirmé le gouverneur de la ville.

Les évacuations de Barzé, un quartier du nord de la capitale, s'inscrit dans le cadre des accords de «réconciliation» concernant trois secteurs de Damas.

Conformément au compromis, les rebelles et les civils ont obtenu la mise en place d'un passage sécurisé pour quitter la capitale après des mois de bombardements et un long siège.

Le gouvernement syrien a déjà pris le contrôle de deux autres quartiers qui lui échappaient, Qaboune et Techrine.

«La dernière phase de l'accord de réconciliation de Barzé est terminée, avec le départ de 1012 personnes, dont 455 hommes armés» a souligné à l'agence officielle Sana le gouverneur de Damas Bechr Assaban.

«Ceci va permettre aux institutions de l'État de revenir dans ce quartier» a-t-il ajouté.

L'accord établi au début du mois, a conduit au départ de plus de 5000 personnes, dont 2300 rebelles à Barzé. Au total plusieurs milliers de civils et de combattants ont quitté la capitale. Tous se sont dirigés vers la province d'Idleb aux mains des rebelles dans le nord-ouest du pays.

À Damas, il ne reste plus que trois secteurs encore aux mains des opposants au régime: Jobar, un quartier quasiment détruit dans l'est, Tadamoun dans le sud et le camp palestinien de Yarmouk aux mains des jihadistes.

Des évacuations de ce type se sont produites après des défaites des rebelles autour de Damas et de Homs (centre). Si le gouvernement qualifie ces départs d'«accords de réconciliation», les opposants parlent de «déplacements forcés».