Un groupe armé s'est emparé d'une prison où sont détenus d'ex-dirigeants de Kadhafi

AFP 26-05-2017 | 17h45

TRIPOLI - Un groupe armé a pris vendredi le contrôle d'une prison dans le sud de Tripoli où sont détenus les principaux dirigeants de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi, dont le sort était inconnu en soirée, a-t-on appris de source judiciaire.

Plus d'une trentaine d'importantes personnalités de l'ancien régime sont détenues dans cette prison, parmi lesquelles le dernier Premier ministre de Kadhafi, Baghdadi al-Mahmoudi, et l'ex-chef des services de renseignements, Abdallah Senoussi, tous les deux condamnés à mort en 2015.

Les gardes de la prison ont été contraints de se retirer après une attaque menée par Katiba Thowar Tripoli, un groupe armé loyal au gouvernement d'union (GNA), a indiqué la source judiciaire sous couvert de l'anonymat, faisant état de deux morts parmi les gardes.

On ignorait dans l'immédiat si ce groupe a gardé les prisonniers sur place, s'il les a transférés dans un autre endroit, ou s'il y a eu des victimes parmi les détenus durant l'attaque.

La prison Al-Hadhba était jusqu'à présent contrôlée par un groupe islamiste dirigé par Khaled Chérif, ancien vice-ministre de la Défense de l'ancien gouvernement mis en place par la coalition Fajr Libya qui s'était emparée de Tripoli en 2014.

M. Chérif a confirmé sur la chaîne Libya al-Ahrar que les gardes de la prison s'étaient «retirés», faisant état de blessés.

Il avait appelé plus tôt les autorités à intervenir pour protéger la prison et les détenus, et a accusé Katiba Thowar Tripoli d'avoir mené l'assaut.

Le capitale libyenne a été dans le même temps le théâtre vendredi de violents combats entre des forces loyales au GNA soutenu par la communauté internationale à des groupes rivaux dans plusieurs quartiers de la capitale.

Au moins 28 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans ces violences, selon le ministère de la Santé.