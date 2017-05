Brésil: la police reprend le contrôle d'un quartier d'usagers de crack

AFP 22-05-2017 | 16h15

La police de Sao Paulo a bouclé lundi un quartier entier devenu une zone de non droit à cause de la présence d'usagers de crack, après les avoir expulsés dimanche, lors d'une opération musclée qui a mobilisé quelque 900 agents.

Connue sous le triste nom de «Cracolandia» (Crack land), cette zone située au coeur de la plus grande métropole d'Amérique du Sud a fait l'objet de nombreuses opérations de ce type par le passé, notamment en 2012 et 2015, mais les usagers et vendeurs de drogues étaient toujours revenus sur place par la suite.

Les images de toxicomanes errant comme de zombies au milieu des déchets et des immeubles délabrés hantent les autorités locales depuis des années.

Dimanche, les campements de fortune ont été démolis par des engins, expulsant de fait environ 2000 personnes qui occupaient les lieux, selon les associations locales.

Les services de sécurité ont annoncé avoir saisi dimanche 10 kilos de crack et de nombreuses armes.

«La Cracolandia n'existe plus», a assuré le maire Joao Doria, qui a pris ses fonctions en janvier et est présenté comme un candidat crédible pour les élections présidentielles de 2018.

Le gouverneur de l'État de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, s'est montré plus prudent. «Il faut comprendre que ce problème ne peut pas être résolu en 24 heures. C'est un problème chronique qui implique la police, les services sociaux et la santé publique».

Les médias locaux ont dénoncé lundi la présence d'usagers de crack regroupés dans plusieurs endroits autour de la zone bouclée par la police.

Selon l'association Recomeço (Recommencement), 68% des usagers qui fréquentent la zone sont sans abri.

«L'opération de dimanche était injustifiée, disproportionnée et, comme celles qui ont lieu par le passé, vouée à l'échec. La militarisation d'un problème de santé publique ne fait que rendre plus vulnérables les gens qui ont le plus besoin d'aide social», critique Rafael Custodio, responsable de l'ONG Conectas.