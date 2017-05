Corée du Nord: Washington et Pékin préparent à l'ONU une résolution de sanctions

AFP 16-05-2017 | 16h13

Les États-Unis et la Chine préparent une nouvelle résolution de l'ONU pour d'éventuelles sanctions supplémentaires contre la Corée du Nord et ses programmes nucléaire et balistique interdits, a annoncé mardi l'ambassadrice américaine aux Nations unies Nikki Haley.

La représentante américaine a également indiqué à la presse à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU que Washington était prêt à « parler » avec Pyongyang, mais à condition d'un « arrêt total du processus nucléaire et de tout essai » de missiles.