Russie : 11 personnes arrêtées sur la Place Rouge

AFP 12-05-2017 | 15h40

Au moins onze personnes ont été arrêtées vendredi sur la Place Rouge à Moscou pendant qu'elles y lisaient à haute voix la Constitution russe, a annoncé un site internet spécialisé.

Parmi elles figurait l'opposant Ildar Dadine, 35 ans, qui a été le premier et jusqu'à présent le seul citoyen russe condamné à de la prison en vertu d'une loi entrée en vigueur à l'été 2014 prévoyant jusqu'à cinq ans de camp pour quiconque organise plus de deux manifestations non autorisées en six mois, selon OVP-Info.

On ignorait toutefois si toutes ces personnes, emmenées dans un commissariat de police voisin de la Place Rouge, allaient être inculpées.

En 2014, Ildar Dadine avait été arrêté quatre fois et condamné à une amende pour avoir participé à des actions non autorisées. A deux reprises, il était seul et portait une pancarte en soutien à d'autres opposants emprisonnés.

Son cas est devenu emblématique quand il a dénoncé, dans une lettre rendue publique en novembre, les «passages à tabac permanents, tortures, humiliations, insultes et conditions de détention insupportables» que lui faisaient subir ses gardiens.

Incarcéré en décembre 2015, Ildar Dadine a en effet passé 15 mois dans un camp de travail particulièrement dur de Sibérie avant d'être relâché fin février 2017 sur injonction de la Cour suprême.