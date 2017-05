Vaste initiative pour ramener des enfants exploités à l'école au Pakistan

AFP 12-05-2017 | 11h22

LAHORE - Le Pakistan, pays où le travail forcé est endémique, une récente initiative publique a ramené près de 90 000 jeunes victimes sur les bancs de l'école et pourrait à terme être étendue, selon des responsables vendredi.

Le gouvernement de la province du Pendjab, la plus riche et la plus peuplée du pays, a lancé en janvier 2016 un programme incitant financièrement les parents victimes de travail forcé à envoyer leurs enfants à l'école au lieu de les enrôler à leurs côtés dans les briqueteries locales.

Cette initiative, appuyée par la Grande-Bretagne, bénéficie à 87 797 enfants travaillant dans des fours à briques, pour un budget initial de 9 millions de dollars, a détaillé un porte-parole du ministère provincial de l'Éducation, Rana Mashhood. Le gouvernement espère l'étendre à d'autres secteurs où le travail des enfants est fréquent.

Certains militants s'interrogent toutefois sur la viabilité financière du programme du Pendjab, soulignant que les autorités feraient mieux de faire appliquer les lois existantes contre le travail forcé en arrêtant les propriétaires exploiteurs.

Mais pour Fasi Zaka, un consultant en développement, c'est une solution pragmatique. Agir sur le plan judiciaire «n'a rien fait pour résoudre le problème depuis 20 ans. Les gens n'ont guère accès à la protection de la justice dans certaines zones rurales, et là ce sont les parents que vous incitez».

La motivation des enfants bénéficiaires du programme est immense, soulignent les enseignants d'une école publique proche de Lahore où l'AFP a pu se rendre et où 42 d'entre eux sont scolarisés.

Shumaila Bibi, 11 ans, s'est trouvée contrainte de travailler après un grave accident ayant laissé son père handicapé. «J'ai dû venir travailler dans une briqueterie avec mes frères et soeurs. Je voulais étudier mais ce n'était pas possible», dit-elle à l'AFP.

La chance a tourné pour elle en janvier 2016 lorsque ses parents ont pu la renvoyer à l'école grâce au programme, qui leur a versé initialement 20 USD, puis 10 USD par mois, avec des livres, un uniforme et des fournitures scolaires.

«Depuis mon retour, je m'applique beaucoup, je vais travailler dur pour devenir directrice d'école», lance la fillette.

Selon les estimations des ONG, plus de 2 millions de Pakistanais, souvent maintenus en esclavage par une dette impossible à rembourser, sont contraints de travailler ainsi dans les briqueteries et les champs. Après l'Inde et la Chine, le Pakistan se classe en troisième position du palmarès mondial de la servitude.