L'enquête russe continue malgré le limogeage du chef du FBI

AFP 11-05-2017 | 11h49

WASHINGTON - Le directeur par intérim du FBI Andrew McCabe a assuré jeudi au Congrès que l'enquête sur les ingérences russes durant la campagne électorale se poursuivait normalement, malgré le limogeage par Donald Trump de l'ancien directeur, James Comey.

«Le travail des hommes et des femmes du FBI continue quels que soient les changements de circonstances, quelles que soient les décisions», a déclaré Andrew McCabe lors d'une audition au Sénat. «Il n'y a eu aucune tentative d'entraver notre enquête à ce jour. On ne peut pas arrêter les hommes et femmes du FBI de faire ce qu'il faut, protéger les Américains et défendre la Constitution».

Cette audition était la première apparition en public d'Andrew McCabe, qui a pris les rênes de la police fédérale au pied levé, en remplacement de James Comey, congédié soudainement par le président américain mardi soir.

L'audition devant la commission du Renseignement du Sénat, consacrée aux menaces mondiales, incluait aussi cinq hauts responsables du renseignement américain dont les patrons de la CIA et de la NSA. James Comey devait initialement y participer.

M. McCabe pourrait être interrogé, surtout par les sénateurs démocrates, sur les circonstances de l'éviction de M. Comey et sur le statut de l'enquête sur les ingérences russes.

Cette enquête s'intéresse aussi à une éventuelle coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie.

L'opposition s'inquiète de l'indépendance des investigations, mais la Maison Blanche a justifié le départ de M. Comey par son mauvais traitement d'Hillary Clinton lors de l'enquête sur ses emails l'an dernier.

Pessimisme envers l'Afghanistan

Le coordonateur national du renseignement américain Daniel Coats s'est montré très pessimiste jeudi sur l'évolution de la situation en Afghanistan, alors que la Maison Blanche envisage un renforcement des effectifs militaires américains sur place.

«La situation politique et sécuritaire en Afghanistan va presque certainement se détériorer tout au long de 2018, même avec une modeste augmentation de l'aide militaire des États-Unis et de leurs partenaires» de l'Otan, a estimé M. Coats devant le Congrès.

«Les talibans continueront probablement à enregistrer des gains, spécialement dans les zones rurales», a ajouté M. Coats, qui présentait le rapport annuel du renseignement américain sur les menaces mondiales.

«La performance des forces de sécurité afghanes va probablement se dégrader, du fait des opérations des talibans, de pertes au combat, de désertions, d'une logistique peu performante, et de faiblesses de commandement», a-t-il ajouté.

Après des années de décrue de ses effectifs en Afghanistan, l'Otan envisage d'inverser la tendance et d'envoyer à nouveau plusieurs milliers de soldats supplémentaires, le gouvernement de Kaboul ne parvenant pas à endiguer les assauts des talibans.

L'Otan a officiellement terminé sa mission de combat en Afghanistan fin 2014, ne maintenant plus sur place qu'une force d'environ 13 300 hommes, dont plus de la moitié américains, pour former et conseiller les forces de sécurité afghanes.

L'Afghanistan aux prises avec une situation économique très difficile «aura du mal à réduire sa dépendance à l'aide extérieure sauf s'il à parvient à réduire l'insurrection» des talibans «ou à conclure un accord de paix», estime également Daniel Coats.

Daniel Coats est le coordonnateur national du renseignement américain (DNI) nommé par Donald Trump après son arrivée au pouvoir. Son rôle est de coordonner l'activité de toutes les agences de renseignement américaines, dont la CIA et la NSA.