Uber doit avoir les mêmes licences que les taxis

AFP 11-05-2017 | 08h33

LUXENMBOURG - Uber doit disposer de licences et agréments au même titre que les taxis ordinaires pour pouvoir exercer, a estimé jeudi l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

«La plateforme électronique Uber, tout en étant un concept innovant, relève du domaine du transport, si bien qu'Uber peut être obligée de posséder les licences et agréments requis par le droit national», écrit la Cour de justice, basée à Luxembourg, dans un communiqué.

La CJUE a été sollicitée pour avis par un juge espagnol, saisi en 2014 par une association professionnelle de chauffeurs de taxis de Barcelone, en Espagne, s'estimant victime de «concurrence déloyale» de la part d'Uber.

Cette association, Elite Taxis, arguait qu'Uber, mais aussi les propriétaires et chauffeurs qui effectuent les courses pour cette société, doivent posséder les licences et agréments prévus dans le règlement des services de taxis de la ville de Barcelone pour pouvoir exercer.

Dans son avis rendu jeudi, qui est généralement suivi par la Cour, l'avocat général Maciej Szpunar va dans le sens de l'organisation des chauffeurs de taxi espagnole.

Même si Uber est une plateforme électronique, cela ne l'exempte pas pour autant des règles européennes régissant le secteur du transport, fait observer M. Szpunar.

Uber ne peut «être considérée comme un simple intermédiaire entre les chauffeurs et les passagers (...) c'est indubitablement le transport (donc le service non fourni par voie électronique) qui est la principale prestation et qui lui confère son sens économique», analyse l'avocat général.

Or, les règles européennes dans le domaine des transports laissent les États membres de l'Union «libres de réglementer» l'activité d'Uber, définie par M. Szpunar comme étant un «système complet de transport urbain à la demande».

«Lois désuètes»

La société Uber, dont le siège est basé aux États-Unis, n'a pas réagi mais un porte-parole d'Uber France a déclaré à l'AFP qu'«être considéré comme une entreprise de transport ne changerait pas les réglementations auxquelles nous sommes assujettis dans la plupart des pays européens».

«Cela nuirait en revanche aux réformes nécessaires de lois désuètes qui privent des millions d'Européens d'accéder à une course fiable en un clic», a argumenté le porte-parole.

La Commission européenne s'est pour sa part refusée à commenter l'avis de l'avocat général.

Mais une porte-parole a rappelé que l'exécutif européen avait été invité par la Cour à rendre un avis juridique sur cette question.

«Nous avions dit que nous estimons que les services rendus par Uber en Espagne ne constituent pas uniquement un service de société de l'information», a-t-elle précisé.

«Cette décision est importante, car cette entreprise se fait passer depuis trop longtemps pour de l'économie collaborative», a réagi l'eurodéputée française écologiste Karima Delli, présidente de la commission Transports au Parlement européen.

«Elle profite, du fait que la Commission européenne s'est refusée jusqu'à présent à légiférer sur ce type d'économie de plateforme, pour pratiquer une concurrence déloyale avec les autres services de transport et un dumping social sur ses conducteurs», a souligné Mme Delli.

La CJUE ne rendra pas son arrêt avant plusieurs mois. Il incombera ensuite au tribunal de Commerce de Barcelone de rendre son jugement définitif dans cette affaire.