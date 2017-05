Macron: que l'Europe «puisse se remettre en marche»

AFP 09-05-2017 | 20h00

Le président élu Emmanuel Macron a souhaité mardi que l'Europe «puisse se remettre en marche» et qu'elle soit à la fois «conquérante» et protectrice, dans un message vidéo à l'occasion de la journée de l'Europe.

«Je ne serai pas un président assis. Je suis un président de la République française qui veut que l'Europe d'aujourd'hui et de demain puisse se remettre en marche, qu'elle soit digne des promesses d'hier pour porter les promesses de demain», a déclaré le candidat d'En Marche! élu dimanche, un drapeau français et un drapeau européen derrière lui.

«Il ne s'agit pas de poursuivre une Europe de 1950 qui serait figée pour toute éternité. Si nous voulons être à la hauteur de cet anniversaire, de ce 9 mai 1950, nous devons refonder notre Europe, nous devons aller plus loin», a lancé M. Macron, faisant ainsi allusion à la déclaration fondatrice de Robert Schuman.

Il a vanté son projet porté pendant la campagne pour la présidentielle : il ne s'agit pas de «défendre une Europe naïve, parfois inefficace, insuffisante» car «nous avons besoin d'une Europe conquérante, sur le sujet climatique, en matière de sécurité collective, de relations internationales».

Selon le président élu, il faut aussi «une Europe forte qui puisse parler aux États-Unis d'Amérique, à la Chine et à tant d'autres puissances», «une Europe qui défende ses valeurs». «Mais nous avons aussi besoin d'une Europe qui protège les ouvriers, les salariés, les artisans, les commerçants (...) qui assure une cohérence, une cohésion dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus bousculé», ajoute celui qui a gagné la présidentielle face à la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen.

La semaine prochaine, M. Macron doit consacrer, tout comme François Hollande en 2012, sa première visite à un dirigeant étranger à la chancelière allemande Angela Merkel. Il échangera avec elle au sujet de ce projet et «durant les semaines qui viennent» avec «l'ensemble des responsables européens et l'ensemble des institutions européennes».

Cette vidéo de cinq minutes se clôt par des images de la soirée de M. Macron dimanche sur l'esplanade du Louvre, sur fond d'hymne européen.

Le président élu a eu mardi plusieurs entretiens téléphoniques avec des dirigeants étrangers, son entourage citant «le président chinois Xi Jinping, le premier ministre indien Norendra Modi, le premier ministre du Japon Shinzo Abe, le président palestinien Mahmoud Abbas, le président du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le roi du Maroc Mohammed VI».