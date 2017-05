Corée du sud : début du vote à la présidentielle

AFP 08-05-2017 | 17h43

Les bureaux de vote ont ouvert à 06H00 heure locale mardi en Corée du Sud pour une élection présidentielle organisée après l'éviction de la présidente Park Geun-Hye mise en cause dans un scandale de corruption.

Après une brève campagne dominée par la problématique de l'emploi et des inégalités, plus que par le dossier nord-coréen, les électeurs sont appelés à se rendre jusqu'à 20H00 dans plus de 139 000 bureaux de vote. Le taux de participation s'annonce record.

Un vétéran de la lutte pour les droits de l'Homme, favorable à une forme de réconciliation avec la Corée du Nord, est le grand favori du scrutin.

Moon Jae-In, du Parti démocratique (centre gauche), était crédité dans un dernier sondage de 38% des intentions de vote, loin devant le centriste Ahn Cheol-Soo, donné au coude-à-coude par certaines enquêtes avec le conservateur Hong Joon-Pyo.

Une victoire de M. Moon, 64 ans, permettrait l'alternance après environ dix ans de règne des conservateurs et pourrait signifier un changement considérable de politique, vis-à-vis de Pyongyang, mais aussi de l'allié et protecteur américain.