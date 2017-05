Macron et Le Pen face à face dans un duel télévisé crucial

AFP 03-05-2017 | 15h08

L'un est centriste et pro-européen, l'autre d'extrême droite, anti-euro et anti-immigration: Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux candidats à la présidentielle française que tout oppose, s'affrontent mercredi soir lors d'un débat télévisé crucial à quatre jours du scrutin.

Après dix jours d'une campagne à couteaux tirés entre les deux tours, M. Macron reste en tête dans les sondages, aux alentours de 60% d'intentions de vote, mais l'écart semble se resserrer avec Mme Le Pen, très offensive. Les deux candidats doivent convaincre les nombreux électeurs indécis, alors que l'abstention oscillerait entre 22 et 28% dimanche.

«M. Macron et moi-même avons deux visions radicalement différentes, soit la continuité de la politique de François Hollande pour lui, soit le changement que je représente», a lancé à son arrivée au studio une Marine Le Pen souriante, 48 ans, en blazer bleu marine et chemise blanche.

«J'attends un moment de clarification», a déclaré son adversaire de 39 ans, arrivé peu après, décidé à «démontrer que le projet de Marine Le Pen n'est pas de nature à répondre aux enjeux du pays».

Pour le président François Hollande, qui a apporté son soutien à son ancien ministre de l'Économie, ce débat est «très particulier puisque c'est le premier débat entre un candidat qui représente l'ensemble de la République et une candidate d'extrême droite».

«Ce n'est pas seulement deux personnalités, deux projets, mais deux conceptions de la France, de l'Europe et du monde» qui s'affrontent, lors de ce duel suivi par plusieurs millions de téléspectateurs, a-t-il estimé.

L'échec du héraut de la gauche antilibérale Jean-Luc Mélenchon et du conservateur François Fillon, au premier tour, a laissé un goût amer à une cohorte d'électeurs qui refusent de choisir entre «peste et choléra».

La candidate d'extrême droite n'a eu de cesse de courtiser les électeurs de M. Mélenchon - dont un tiers seulement soutiendrait Emmanuel Macron, selon les sondages. Quant à l'électorat de M. Fillon, un quart à un tiers devrait voter Marine Le Pen, moins de la moitié pour le centriste.

Le dernier acte

Pour ce face-à-face organisé avant la fin de la campagne officielle vendredi soir, Emmanuel Macron, dont c'est la première campagne électorale, a promis un «corps à corps » avec son adversaire.

Selon son entourage, il s'agira de «mettre en avant le flou du programme» de Mme Le Pen, «comme cette reculade totale sur la sortie de l'euro », qui ne figure plus au premier rang des priorités affichées de la candidate alors que la majorité des Français y sont hostiles.

«La question européenne inquiète, surtout les petits commerçants et les chefs d'entreprise. Marine Le Pen a adouci son discours, mais elle ne peut pas aller trop loin parce qu'il y a beaucoup de fanatiques anti-européens dans son camp», souligne Philippe Braud, spécialiste de sociologie politique.

La candidate d'extrême droite a attaqué sur Twitter celui qu'elle dépeint en «adversaire du peuple» et en héritier de l'impopulaire président socialiste sortant François Hollande: si M. Macron «ne se sent pas à l'aise» dans le débat, «il peut toujours demander à François Hollande de venir lui tenir la main», a ironisé cette député européenne rompue aux joutes verbales.

Sans attendre le début du débat les commentaires ont commencé à tomber en cascade sur les réseaux sociaux.

Le débat télévisé de l'entre-deux-tours constitue un moment fort des campagnes présidentielles en France où, au-delà des projets, les personnalités apparaissent au grand jour. L'audience pourrait toutefois pâtir de la demi-finale de la Ligue des champions de football, qui oppose au même moment Monaco à la Juventus Turin.

«Après des mois de campagne, c'est le dernier acte. C'est un rituel, un spectacle, un match de boxe, où chacun cherche le KO. Mais les deux candidats doivent aussi se montrer présidentiables», explique Christian Delporte, historien spécialiste de la communication politique.

Les deux rivaux qui ont consacré la journée à se préparer devraient croiser le fer sur une douzaine de thème - place de la France dans l'Union européenne, sécurité, marché du travail, éducation....

Leurs programmes sont diamétralement opposés. Le discours d'Emmanuel Macron, libéral en termes d'économie et de société, plaît surtout aux jeunes urbains, aux classes moyennes et aux milieux d'affaires. Celui de Marine Le Pen, anti-immigration, anti-Europe et anti-système, séduit les classes populaires, les ruraux, les «invisibles» et capte le ras-le-bol de Français victimes d'un chômage endémique et de ses conséquences.