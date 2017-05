Tout ce que vous devez savoir sur le nouveau jouet insupportable du moment - La nouvelle plaie des enseignants: les «spinners»

André Péloquin 03-05-2017 | 11h37

C'est connu, «le plus beau métier du monde» est, en fait, miné de problèmes: situation précaire, manque de support gouvernemental, etc. Comme si ce n'était pas assez, les professeurs ont maintenant un adversaire de (petite) taille en classe: les «spinners».

Business Insider rapportait hier que le gadget tournoyant - et sa version «cube à boutons» - dominent actuellement le marché des jouets en vente sur le portail Amazon.

En entrevue avec le New York Post, Allen Ashkenazie, le vice président d'une entreprise fournissant des engins du genre à Toys R' Us et Walmart, rapporte que plus de 20 millions d'exemplaires ont trouvés preneurs en quelques semaines à peine.

D'objet calmant à projectile dangereux



Tout d'abord proposé comme moyen de calmer les personnes anxieuses ou souffrant de trouble de déficit d'attention, les «spinners» seraient maintenant un gadget à la mode selon le média.



Leur popularité serait telle que Business Insider note que de plus en plus d'écoles interdisent leur utilisation en classe, faisant valoir que l'objet déconcentre les écoliers en plus d'être dangereux lorsque lancé comme un projectile.



On rapporte toutefois que les élèves souffrants de problèmes sensoriels peuvent conserver leurs «spinners» en classe.