Iran: un bus transportant des touristes allemands se renverse, 2 morts

AFP 01-05-2017 | 16h23

Un minibus transportant des touristes allemands s'est renversé lundi dans le sud de l'Iran, provoquant la mort de deux personnes et blessant 17 autres, ont rapporté des médias iraniens.

Selon la télévision d'Etat, les deux personnes tuées sont allemandes. Deux Iraniens, le chauffeur et un guide, font partie des blessés, a affirmé l'agence officielle Irna.

Un touriste, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère vers un hôpital de la ville de Chiraz, a indiqué le site Mizan Online, citant le responsable des services de secours iraniens.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Bahram Ghasemi a exprimé dans la soirée sa «profonde peine pour la mort de deux touristes», assurant dans un communiqué que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour transférer les blessés vers les hôpitaux.

Une dizaine d'ambulances et un bus ont été envoyés sur place pour transférer les blessés, selon Mizan Online.

Le chauffeur aurait perdu le contrôle du bus à cause de la vitesse à laquelle il roulait et une météo pluvieuse. L'accident s'est produit entre Chiraz et Saadat Chahr, une petite ville à une vingtaine de km des anciennes ruines de Persépolis.