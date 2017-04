Le «dialogue», «le seul bon choix» selon la Chine dans le dossier de la Corée du Nord

AFP 28-04-2017 | 09h55

NATIONS UNIES - Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a prôné vendredi à l'ONU le «dialogue» avec la Corée du Nord comme «le seul bon choix» pour tenter de résoudre la crise avec Pyongyang sur ses programmes nucléaire et balistique.

«Dialogue et négociations représentent le seul bon choix qui est réaliste et viable», a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères avant d'entrer dans la salle du Conseil de sécurité des Nations unies pour une réunion cruciale consacrée à la Corée du Nord et présidée par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson.

