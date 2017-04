Une opération d'évacuation d'habitants de localités assiégées en Syrie a tourné au carnage avec la mort samedi de 126 personnes, dont 68 enfants, dans un attentat suicide - Une opération d'évacuation tourne au carnage en Syrie, 126 morts

AFP 16-04-2017 | 11h08

Une opération d'évacuation d'habitants de localités assiégées en Syrie a tourné au carnage avec la mort samedi de 126 personnes, dont 68 enfants, dans un attentat suicide, l'une des attaques les plus meurtrières en six ans de guerre. Dans sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le pape François dénoncé une «ignoble attaque» et appelé à la paix en Syrie, pays «martyrisé» et victime d'une guerre «qui ne cesse de semer horreur et mort».

Attention: le texte qui suit contient des images qui pourraient choquer certaines personnes.

Déclenché en mars 2011 par la répression dans le sang de manifestations prodémocratie, le conflit a fait plus de 320 000 morts, des millions de déplacés et de réfugiés et s'est complexifié avec l'implication d'acteurs internationaux et de groupes jihadistes. Samedi, un kamikaze à lancé sa camionnette piégée contre un convoi de bus transportant des milliers d'habitants évacués de Foua et Kafraya, deux localités prorégime assiégées par les insurgés dans la province d'Idleb (nord-ouest), selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, est survenue à Rachidine, une banlieue rebelle de la ville d'Alep, plus au nord, où avait été bloqué pendant plusieurs heures le convoi en raison de désaccords entre belligérants.