Sri Lanka : 10 morts dans l'effondrement d'une décharge

15-04-2017 | 02h42

COLOMBO, Sri Lanka - Dix personnes, dont quatre enfants, ont été tuées vendredi au Sri Lanka dans l'effondrement d'une montagne d'ordures qui a enseveli une quarantaine de cahutes d'un bidonville, ont annoncé les autorités.



Un précédent bilan faisait état d'au moins six morts mais il s'élève désormais à dix morts après le décès de quatre enfants à l'hôpital au cours de la nuit.



Selon la porte-parole de l'hôpital national de Colombo, Pushpa Soysa, deux garçons et deux filles font partie des dix morts. Ils étaient âgés de 11 à 15 ans.



Un total de 21 personnes ont été conduites à l'hôpital, a précisé la même source.



Les pompiers se sont précipités à Kolonnawa, à la limite nord-est de la capitale Colombo, après qu'une pile de déchets de 91 mètres de haut, déstabilisée pendant la nuit par des pluies torrentielles, eut pris feu et se fut écroulée sur des habitations.



Un garçon de 12 ans et deux adolescentes figuraient parmi les premières victimes, avait précédemment indiqué la porte-parole, ajoutant que trois autres personnes extirpées des décombres étaient mortes avant même d'arriver à l'hôpital.



Des centaines de soldats ont été mobilisés après que le président Maithripala Sirisena a ordonné à l'armée et à la police de prêter main-forte aux pompiers, ont précisé des responsables officiels.



«Une opération de recherche de survivants est en cours», a de son côté déclaré la police dans un communiqué.



«Nous pensons qu'environ 40 logements ont été détruits», a dit à des journalistes un responsable du service chargé de la gestion des catastrophes.



Les habitants de la zone dénoncent régulièrement le ravage environnemental provoqué par cette décharge à ciel ouvert où s'entassent 23 millions de tonnes d'ordures et où 800 tonnes de déchets solides supplémentaires sont déversées chaque jour.