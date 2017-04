Israël «soutient totalement» le «message fort» de Trump

AFP 07-04-2017 | 01h58

JÉRUSALEM | Israël a apporté vendredi son soutien «total» vendredi aux frappes des États-Unis contre la Syrie, un «message fort» que devraient entendre l'Iran et la Corée du Nord, selon le bureau du premier ministre Benjamin Netanyahu informé à l'avance de l'opération.

«Israël soutient totalement la décision du président Trump et espère que ce message de détermination face aux agissements ignobles du régime de Bachar al-Assad sera entendu non seulement à Damas, mais aussi à Téhéran, Pyongyang et ailleurs», selon son communiqué.

«Par la parole et par les actes, le président Trump a délivré un message fort et clair: on ne tolèrera pas l'usage et la propagation des armes chimiques», dit le communiqué.

Une porte-parole militaire a pour sa part indiqué à l'AFP que l'armée israélienne avait «été informée à l'avance par les États-Unis de l'attaque en Syrie qu'elle soutient totalement».

Donald Trump a déclenché jeudi des frappes contre la Syrie en riposte à une attaque chimique présumée imputée au «dictateur Bachar al-Assad».

M. Netanyahu avait appelé cette semaine à l'action de la communauté internationale pour éliminer les armes chimiques en Syrie.

Israël, grand allié des États-Unis, suit avec la plus grande attention les événements chez son voisin syrien. Les deux pays restent officiellement en état de guerre. Le régime syrien est soutenu dans sa bataille contre les rebelles par le Hezbollah libanais et l'Iran, deux grands ennemis d'Israël.