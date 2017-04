Quand Ivanka Trump n'est pas d'accord, elle le dit à son père

05-04-2017 | 08h58

«Je donne régulièrement mon avis, et mon père est d'accord avec moi sur tellement de choses. Mais quand ce n'est pas le cas, il sait quel est mon point de vue», a déclaré Ivanka Trump dans une interview à la chaîne CBS.

«Il y a de multiples façons de faire entendre votre voix», a-t-elle repris. «Donc quand je ne suis pas d'accord avec mon père, il le sait, et je m'exprime avec une totale franchise. Et quand je suis d'accord j'appuie complètement, je soutiens son programme et, j'espère, je suis un atout pour lui et j'ai un impact positif».

«Mais je ne pense pas que je serai plus efficace si je mets sur la place publique tous les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord», a repris la jeune femme de 35 ans, estimant que du fait de sa discrétion les gens ne peuvent pas se rendre compte de l'impact qu'elle a sur son père.

La fille aînée du magnat de l'immobilier disposait depuis la prise de fonction de son père d'un bureau à la Maison-Blanche sans être employée par le gouvernement, une position qui avait soulevé de nombreuses interrogations et critiques. Elle a finalement annoncé la semaine passée qu'elle allait devenir employée fédérale non rémunérée, comme son mari Jared Kushner.

«Je respecte le fait qu'il est toujours à l'écoute. Il était comme ça dans les affaires. Il est comme ça en tant que président», a encore souligné Ivanka Trump, souvent vue aux côtés de son père lors de réunions importantes ou de rencontres avec des dirigeants étrangers.

La femme d'affaires, qui a légué la gestion de sa ligne de vêtements et d'accessoires à des proches depuis qu'elle travaille à la Maison-Blanche, a affirmé vouloir poursuivre son engagement pour défendre la place des femmes dans l'économie. Elle doit d'ailleurs participer à la fin du mois à Berlin au sommet baptisé «Women 20» centré sur la place des femmes dans le monde du travail.

Donald Trump a fait l'objet de nombreuses critiques, accusé notamment de népotisme pour avoir confié des rôles de conseillers de premier plan à sa fille et son gendre.

Ivanka Trump et Jared Kushner de leur côté ont conservé des intérêts considérables dans les affaires malgré leur entrée au gouvernement, selon des documents diffusés par la Maison-Blanche la semaine passée, qui posent de nouveau la question des conflits d'intérêts.