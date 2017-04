Trump loue le «travail fantastique» du président Sissi en Égypte

AFP 03-04-2017 | 13h08

Le président américain Donald Trump a rendu lundi un hommage appuyé à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, jugeant qu'il faisait «un travail fantastique» dans des conditions «difficiles».

«Nous sommes clairement derrière le président Sissi (...) Nous sommes clairement derrière l'Égypte et le peuple égyptien», a déclaré M. Trump depuis le Bureau ovale en recevant son homologue égyptien qui effectue sa première visite à la Maison-Blanche depuis son arrivée au pouvoir.

«Vous avez, avec les États-Unis comme avec moi-même, un grand ami et un grand allié », a-t-il ajouté.

«Nous avons beaucoup de choses en commun», a-t-il encore dit, sans évoquer la question des violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse qui était régulièrement soulevée par l'administration de son prédécesseur démocrate Barack Obama.

«Nous sommes proches depuis la première fois que nous nous sommes rencontrés», a ajouté le président américain, évoquant leur rencontre à New York en septembre, lorsque la campagne battait son plein.

Assis à ses côtés, le président égyptien a de son côté exprimé son «admiration» pour «la personnalité» du nouveau locataire de la Maison-Blanche.

Le président égyptien, dont les propos étaient traduits par un interprète, a affiché sa volonté de travailler avec le président américain pour «une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme».

La lutte contre le groupe jihadiste État islamique (ÉI), mais aussi la façon dont la Maison-Blanche entend esquisser des propositions sur le conflit israélo-palestinien, devraient être au coeur des discussions entre les deux dirigeants.

L'administration Obama avait gelé son aide militaire à l'Égypte en 2013 après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi et la répression sanglante de ses partisans. Mais le rôle incontournable de l'Égypte, le plus peuplé et le mieux armé des pays arabes, avait poussé la Maison-Blanche à infléchir sa position en 2015.