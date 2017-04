Ce que Donald Trump a en commun avec sa fille...

Une entrevue de Donald Trump et sa fille Ivanka qui date de 2013 a récemment refait surface. Dans cette dernière, le milliardaire a donné une réponse assez étrange à la question: «Qu’avez-vous en commun avec votre fille?»

Lors de l’émission Wendy Williams Show, l’animatrice demande au président et à sa fille quelle est la chose préférée qu’ils ont en commun.

Ce à quoi Ivanka répond: «Soit l’immobilier ou le golf». Ce qui est compréhensible venant de la fille du magnat de l’immobilier.

Trump répond alors: «J’allais dire le sexe, mais je ne peux pas le rapporter à elle».

The unfathomable creepiness of Trump senior's answer here really mustn't overshadow the weirdness of Ivanka's answer pic.twitter.com/82vZLhvPan