Un Legs-it à la «Une» du Daily Mail suscite l'indignation

28-03-2017 | 14h08

La classe politique du Royaume-Uni s'est indignée mardi de la «Une» du Daily Mail qui titrait sur les jambes des dirigeantes Theresa May et Nicola Sturgeon.

«Never mind Brexit, who won Legs-it!» (Peu importe le Brexit, qui a gagné le concours de jambes?», titre le Daily Mail du 28 mars. Le titre est situé tout juste à côté d'une photo de la première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, et de la première ministre britannique, Theresa May. Les deux femmes sont alors assises avec leurs jambes en premier plan.

The Internet is enraged by the ‘Legs-it’ Daily Mail cover https://t.co/6S0jShw249 pic.twitter.com/4bz9MRLODp — Kristi Barlette (@JustKristi) March 28, 2017

Cette photo illustre les pourparlers qui ont lieu sur le Brexit à Glascow alors que Theresa May s’apprête à déclencher le processus de sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne le 29 mars.

En plus de la «Une», l’auteure du texte, une femme, en rajoute dans les pages du quotidien en disant que les jambes de Nicola Sturgeon étaient «plus séductrices, croisées dans une position tentatrice… une tentative directe de séduction».

Il n’en fallait pas plus pour que la classe politique déverse son fiel sur le quotidien britannique sur la twittosphère. Jugeant la «Une» sexiste, offensante ou même débile.

Daily Mail 'Legs-it' front page criticised as 'sexist, offensive and moronic' https://t.co/xQFJ4jd0rm — Karane Tuhirirwe (@the_afande) March 28, 2017

The 1950s called and asked for their headline back.#everydaysexism https://t.co/s1W1XfhrhN — Ed Miliband (@Ed_Miliband) 27 mars 2017

It's 2017. This sexism must be consigned to history. Shame on the Daily Mail. pic.twitter.com/V3RpFSgfnO — Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 27 mars 2017

I'd like to think in an alternative brexit-verse far far away this is what everyone's getting cross over #dailymail pic.twitter.com/QlOg5Y6a0p — Ashley Gould (@APJGould) 27 mars 2017

Certains internautes ont rappellé avec un peu d’humour «l’origine» du Legs-it:La première ministre britannique n'en a pas fait tout un plat en disant que les gens doivent pouvoir «s'amuser un peu». De son côté, le Daily Mail a répondu aux critiques en disant qu'elles s'en prenaient régulièrement au physique d'autres personnalités politiques.