Hong Kong: l'escalier roulant de la terreur

Un escalier mobile qui s'est emballé et qui a brusquement changé de direction tout en augmentant sa vitesse a semé la panique et fait 18 blessés dans un centre commercial de Hong Kong.

Samedi, les gens qui avaient emprunté l'escalier roulant de 45 mètres reliant le quatrième au huitième étage du centre commercial Langham Place se sont tout à coup retrouvés à redescendre brusquement, rapporte le South Morning China Post.

Ils se sont empilés au bas de l'escalier mécanique dans la confusion et la panique généralisée.

Quatorze femmes et quatre hommes ont été blessés, certains à la tête.

Dans une vidéo qui a tout capté de la scène, on entend les gens hurler.

