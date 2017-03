Melania Trump ne voudrait plus dormir avec Donald

Alors que son mari est à la Maison-Blanche, Melania Trump occupe actuellement un appartement de la Trump Tower à New York où son fils, Barron est scolarisée. Elle serait décontenancée depuis que son mari a été élu président des États-Unis et le couple ne dormirait apparemment plus dans le même lit.

President Donald Trump and First Lady Melania keep separate bedrooms: "They never spend the night together." https://t.co/U95SFCMOEs